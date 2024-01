La zona de bajas emisiones de La Calzada: en 2025, sin sanciones hasta que llegue el vial de Jove y con restricciones limitadas a episodios de contaminación

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transportes Públicos del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia (Foro), ha avanzado este mañana la convocatoria para finales del mes que viene del Consejo Sectorial de Movilidad, al que presentará su plan para la redacción de la ordenanza de zonas de bajas emisiones. Una obligación legal que Gijón estrenará en La Calzada en base al proyecto financiado con fondos europeos. La ejecución técnica de la zona y la elaboración de la ordenanza se harán a lo largo de este año lo que supone que su entrada en vigor se demora a 2025. Y cumpliendo lo ya pactado con los agentes sociales en el Plan de Movilidad de que no habrá sanciones mientras no esté operativo el vial de Jove.

No es el único «límite político» que plantea el edil forista. También se fijan como criterios mantener el permiso de paso a los vehículos adquiridos previamente de residentes, pymes y autónomos; y no tenga fines recaudatorios, es decir, no habrá opción de pagar para ‘incumplir’, como pueda ser el acceso a un parking público.

Otro de los puntos será que los niveles de acceso se determinarán por la condición de los interesados en acceder, como por ejemplo el caso de residentes o trabajadores, y no por el modelo de vehículo que posean; y, por último, las restricciones no serán permanentes, serán graduales y vinculadas a episodios de contaminación ambiental.

Sobre esto último, ha apuntado Barcia que la idea es desarrollar una aplicación donde se informe del nivel de restricción de cada día y también a través de paneles informativos. La aplicación podrá servir, además, para que, por ejemplo, un residente informe de un cambio de vehículo en caso de sustitución temporal. Al tiempo que se adelanta la ordenanza de bajas emisiones se tramitará la nueva de movilidad y se encargará un estudio sobre la zona rural para incorporarlo al Plan de Movilidad.

Por otro lado, y en base al acuerdo que se alcanzará mañana en el Pleno, el jueves será efectiva la suspensión cautelar por un año de los permisos del Ayuntamiento de Gijón para viviendas de uso turístico. Una suspensión que se limita al Centro, Cimadevilla y La Arena, las áreas más tensionadas. A lo largo de la semana pasada, y tras el anuncio de esa suspensión, el Ayuntamiento recibió 250 peticiones de permisos. Más que en todo el último cuatrimestre de 2023, cuando fueron 208.