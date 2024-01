Gijón eleva su récord turístico a 532.200 alojados y 39,8 millones de gasto hotelero en 2023

Dos cifras para la historia: 532.200 turistas alojados y 1.349.848 pernoctaciones registradas. Esos son los números que fijan un cierre de 2023 de récord para el turismo gijonés y que se acompañan de otros dos dígitos de interés, los del crecimiento porcentual sobre el año anterior que se eleva a un 26 y un 17%, respectivamente. Pero la buena nueva para la concejalía de Turismo, que lidera la popular Ángela Pumariega, no es sólo que Gijón haya sumado más viajeros. También que el gasto medio de esos turistas se haya incrementado. Solo la facturación del sector hotelero alcanzó los 39,8 millones: un 24,6% más que el año anterior y un 18,6% más que en 2019 que hasta ahora tenía el mejor registro de las estadísticas turísticas locales.

Con estos datos desembarcaba este miércoles Pumariega y su equipo de Visita Gijón en Fitur para iniciar una intensa agenda de actividades que se prolongará hasta mañana. Antes de salir para Madrid la concejala había participado en el Pleno donde se aprobó, por unanimidad, frenar la concesión de más licencias para viviendas de uso turístico durante un año y en los barrios de La Arena, Cimadevilla y Centro.

Si el análisis se hace solo sobre los viajeros alojados en hoteles de la ciudad, el computo alcanza a 393.694 personas, lo que supone un crecimiento del 23% sobre el año 2022. El incremento es un poco más bajo, el 20%, si el valor a seguir es el de las pernoctaciones con 917.848 registradas a lo largo de todo el año pasado. La estancia media por viajero ha quedado fijada en 2,3 noches.

¿Y cómo se pasa de estos números a los globales de récord? Pues incluyendo también los datos de establecimientos extrahoteleros, viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico, que cada vez son más en la oferta gijonesa. Allí se registraron más de 430.000 alojados. Un informe elaborado por Visita Gijón sobre el cierre de 2023 reparte las 13.734 plazas de alojamiento que se ofertan en la ciudad entre las 4.358 que suman los 70 establecimientos hoteleros y las 9.376 de los 1.522 alojamientos extrahoteleros, de los que 1.425 son viviendas de uso turístico y 73 viviendas vacacionales.

En cuanto al origen de los viajeros es de reseñar el incremento de los turistas extranjeros que suben un 27,6% hasta alcanzar los 60.829 alojados. Eso sí, en este caso solo se computan aquellos alojados en establecimientos hoteleros. La captación de viajeros de fuera de las fronteras de España es uno de los retos que se ha fijado el área de Turismo del Ayuntamiento. Otro es la captación de congresos y reuniones para avanzar en la desestacionalización. En todo caso, por ahora es el turista nacional el que más alojamientos ocupa en Gijón. Los mercados de origen no cambian desde hace años, pero su presencia no deja de seguir. En 2023 creció un 35,3% el mercado catalán, 34,9% el madrileño y un 19,5% el vasco. Aunque el mayor incremento porcentual fue el de los turistas llegados de Baleares: un 88% más que el año anterior. "El 2023 se ha caracterizado por un crecimiento constante de los datos turísticos, no solo de las pernoctaciones sino también del gasto medio por viajero, lo que afianza al sector turístico como uno de los motores económicos de la ciudad", destaca la concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento.

"Un crecimiento constante"

Más datos del cierre turístico de 2023: la tasa de ocupación media fue del 51,1%, lo que supone un crecimiento interanual del 6,6% aunque sigue por debajo del registro de 2019. Antes de la pandemia. Si se colocan en lo más alto de los registros de la seria histórica las cuantías de la tarifa media diaria (72,94 euros) y de los ingresos por habitación disponible (43,67 euros). En el primer caso el crecimiento es del 4,3% y en el segundo del 10%. "Este mandato será clave para poder combinar este crecimiento con la planificación y la gestión de un modelo turístico que consiga una situación equilibrada entre los residentes permanentes y quienes nos visitan. Y eso pasa por una buena gobernanza turística que se verá afianzada por una profesionalización del sector, comprometió la concejala de Turismo.