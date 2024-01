Oeste y Sur se plantan y no votan las obras de distritos: "No hay participación"

Dos reuniones y dos rechazos a la fórmula planteada por el gobierno de Foro y PP para elegir el destino del millón de euros de los presupuestos de distritos en las cuentas municipales de 2024. Las entidades integrantes de los consejos del distrito Sur y el distrito Oeste estaban llamadas ayer a una reunión en la que debían decidir el destino de los 166.000 euros que le tocan a cada una entre un listado de inversiones fijado por el Ayuntamiento. En anteriores ocasiones eran las entidades de los distritos quienes proponían las inversiones sobre las que debatir. El único acuerdo mayoritario que hubo en las dos reuniones de ayer fue no implicarse en un proceso que entienden cercena el verdadero espíritu de participación de la comunidad en las decisiones sobre su territorio. Tampoco corrió mucha mejor suerte la nueva mesa de diálogo por la calidad del aire de la zona Oeste, con baja participación vecinal y con quejas entre las entidades por sentir que el organismo busca "un trámite" de la administración para "cubrir el expediente" desde el Principado y no consensuar medidas concretas.

En el distrito Sur ni se valoraron las propuestas municipales ni se llegaron a votar. Tras dejar claro en un escrito el rechazo al método elegido ofrecieron como alternativa genérica dedicar ese dinero a un plan de reforestación en los parques de la zona sur para luchar contra el cambio climático y hacer de Gijón una ciudad más verde. A la reunión asistieron representantes de nueve entidades.

En el Oeste solo emitió voto el representante del colectivo de paracaidistas que se decantó por las rehabilitaciones del lavadero de El Muselín y la fachada del colegio de Xove. Al margen de la votación se quedaron los otros 16 participantes, la mayoría representantes de asociaciones de vecinos, que optaron por una abstención generalizada. Visto que las opciones elegidas solo tienen el aval de un voto, los representantes del distrito Oeste esperan oír la voz del gobierno para ver cómo se solventa una votación que consideran nula. Hoy están convocados los distritos Este, El Llano y Centro, así que el plantea puede ir a más.

Desencanto vecinal con la mesa de calidad del aire: "Es un trámite"

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales se había remitido un escrito a incorporar al acta de cada reunión dejando clara la "disconformidad" con el proceso establecido. Desde la FAV se considera "una desagradable sorpresa constatar que, ya en esta primera fase, nos movemos en parámetros parecidos al anterior mandato" como reproche a la falta de cumplimiento de la alcaldesa, Carmen Moriyón, de su compromiso con una mejora de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Si un millón a repartir entre los seis distritos le parece mal, por escaso, a la Federación; peor le parece que no se haya dado a los distritos la opción de promover las inversiones que consideraban prioritarias para su territorio. Justificándose en la posibilidad de recortar tiempos para ejecutar la obra en 2024, el gobierno optó por presentar proyectos que ya estaban en su cartera. Proyectos, dicen los vecinos, que deben financiarse con el presupuesto general no con el de distritos.

En su escrito, la FAV planteaba como "mal menor" en el actual escenario poder añadir a las propuestas del Ayuntamiento otras desde la parte social para evaluar y ejecutar en 2024. De cara al 2025 exigen que el proceso de participación en el presupuesto arranque ya entre los próximos meses de mayo y junio y que la partida económica crezca, como mínimo, a tres millones de euros.

En cuanto a la mesa de diálogo sobre la calidad del aire en la zona Oeste, las reticencias entre los vecinos sobre el funcionamiento de este organismo, que tildan como una "formalidad" del Principado en el que, a su juicio, no se suelen acercar posturas, también registró varias ausencias. Buena parte de las asociaciones vecinales invitadas no acudieron a la cita. Sí acudieron, no obstante, representantes de la federación vecinal, la Plataforma contra la Contaminación, La Calzada, Veriña, El Muselín, el Colegio Cervantes y Mar de Niebla.

A las puertas del Ayuntamiento, además, más de una veintena de miembros de la Plataforma se manifestaron al grito de "chimenea no" y "Queremos un Xixón sin contaminación". Arriba, en el salón de recepciones, presidían la mesa el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, y Nieves Roqueñí, y la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, así como Pablo Álvarez y Elsa Gutiérrez, responsables, respectivamente, de la dirección de Calidad Ambiental y del servicio de Calidad del Aire del Principado. ¿Las conclusiones? Pocas. Según los asistentes, el Principado y el Ayuntamiento defendieron su "compromiso" por mejorar la situación y los vecinos, como ya han hecho en reuniones anteriores, manifestaron que no están notando mejoría alguna.

En su intervención Pintueles desgranó el balance de las medidas contra la contaminación que entran dentro de las competencias municipales. Explicó, por ejemplo, que el protocolo específico ante situaciones de contaminación se activó en 2023 en siete ocasiones y durante 37 días, un cierre similar al de 2022, cuando el plan se había activado nueve veces y durante 31 días. Manifestó el "compromiso total y absoluto" de su equipo contra la contaminación de la zona Oeste y reseñó que se habían realizado 30 inspecciones de las instalaciones térmicas de edificios de la zona. Tildó de "inquietante", sin embargo, el "retraso" en el plan de hidrógeno verde en Arcelor, y lamentó la también demora de la obra del vial de Jove.

El Principado, por su parte, manifestó también su compromiso por paliar la situación, pero los vecinos salieron de la cita un tanto resignados. "Tenemos siempre la sensación de que esta mesa sirve solo para cubrir el expediente. Los datos que nos trasladan no ocultan la realidad: no notamos una mejoría real en la zona Oeste, los vecinos no perciben que estemos mejor", aclaró Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada, que aseguró que a las entidades vecinales tampoco les gustó la propuesta del Principado de realizar talleres educativos sobre "concienciación medioambiental" en la zona Oeste. "Los niños conocen y sufren las consecuencias de la contaminación", reprocharon los vecinos.