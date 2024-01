Oficinas compartidas para empresas, plan para reducir la edificación en Naval Azul

El número de edificios –y sus alturas– que albergará Naval Azul será estipulado por el futuro plan especial que regirá el ordenamiento del parque empresarial. Si bien, la línea que quiere marcar el Ayuntamiento es clara: que sea la menor posible. Aunque no se quiere renunciar a que algunas empresas, especialmente las de mayor tamaño, puedan tener su propio inmueble dentro del antiguo astillero, la intención es que la mayoría de las firmas que se asienten en el Natahoyo compartan edificio.

De esta manera se cree que se logrará un polo empresarial más armónico e integrado en la ciudad, que tal y como resaltaron la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, en la presentación del proyecto, es una de las prioridades para el gobierno local. No solo eso. Esta fórmula también permitiría que asentarse en los antiguos astilleros fuese más asequible para las empresas, que no necesitarían de comprar una parcela completa ni construir un edificio. Precisamente, el precio que tendrá ese suelo era ayer una de las inquietudes manifestadas por varias empresas gijonesas ligada a la economía azul que aseguraron considerar atractivo el plan en ciernes. Quien ya ha confirmado su intención de instalarse en Naval Azul es el Ayuntamiento, que plantea trasladar allí algún servicio municipal.

Hay más ventajas. Desde Urbanismo también se considera que este modalidad de parque empresarial facilita la interacción y colaboración entre empresas. Se cree que esto puede ser muy beneficioso, no solo para las compañías que se asienten aquí, sino para convertir Naval Azul en todo un referente a nivel internacional del sector.

Este concepto viene a romper la tendencia hasta ahora imperante en los parques empresariales de la región. Un ejemplo puede ser el parque tecnológico, regido por un concepto mucho más noventero, en el que cada compañía tiene su parcela, y que ahora se quiere evitar.

Para buscar ideas de cara al planteamiento de Naval Azul, el Ayuntamiento se ha inspirado en casos de éxito en otros países de Europa. El LX Factory, un proyecto privado impulsado en Lisboa con el que se ha conseguido revivir 23.000 metros cuadrados de zona industrial reconvirtiéndola en todo un polo empresarial del sector de la moda, el arte y la publicidad, donde el ocio y los servicios están muy presentes, llegando a convertirse en el epicentro de la movida lisboeta.

El PSOE pide una actuación integral y no iniciativas aisladas en El Natahoyo





"Lo lógico es que haya continuidad para regenerar toda la zona, desde El Arbeyal hasta el Acuario, y no actuaciones aisladas". Así lo apunta el grupo municipal socialista, que también advierte que la ampliación del Acuario no debería impedir a Naval desde el paseo de Poniente. "No dudamos de que una ampliación del Acuario será bueno, pero se debe permitir la accesibilidad a Naval Gijón desde el actual paseo de Poniente de la forma más directa posible y uniendo esta zona con la otra parte del Natahoyo", argumentan los socialistas, que apuestan por una revisión del PGO para flexibilizar los usos terciarios del polo empresarial.