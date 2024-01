Más información y mayor concreción sobre cómo la regulación de la zona de bajas emisiones va a afectar al barrio y sus vecinos en su vida cotidiana. Eso es lo que más interesa saber a la asociación vecinal «Alfonso Camín» de La Calzada tras analizar los cinco principios presentados por el edil de Tráfico y Movilidad, Pelayo Barcia, desde los que diseñar la ordenanza que regule la ZBE de La Calzada. El primero de esos principios es que la entrada en vigor no se haga efectiva en cuanto a sanciones antes de que esté operativo el vial de Jove. Algo que, con suerte, llegará en 2029.

«En su momento fue una reivindicación nuestra, y se presionó para que se incluyera esta excepción en el Plan de Movilidad, por el agravio y sinsentido que suponía aplicar restricciones al uso de los vehículos por parte de los vecinos mientras continuaban el tráfico de camiones por Príncipe de Asturias», explicaba el presidente vecinal, Carlos Arias.

Pero teniendo esto claro, Arias explica que «lo que queremos sobre todo es que no se caiga en errores del pasado y se informe a los vecinos de como estas nuevas propuestas van a afectar a su día a día. Y que las medidas que al final se adopten no sean pensando en el corto plazo, ni estén sujetas a vaivenes, si no que pongan fin a la incertidumbre y den estabilidad y seguridad a los vecinos».

En la propuesta que Barcia llevará al Consejo de Movilidad se estipula que las restricciones en la zona no sean permanentes sino vinculadas a episodios de contaminación y que los distintos niveles de acceso a la zona se fijen por la condición del usuario no de su coche. «Nos surgen dudas. ¿Va a haber una tarjeta para residentes? ¿Cómo se va a controlar el acceso sólo de residentes, de autónomos, y de pymes…?», enumera Arias dando voz a un barrio con más preguntas que respuestas sobre su futura condición de zona de bajas emisiones: la primera de Gijón. Igual que piden definir esa vinculación con la polución para saber, indica Arias, «si va a existir un protocolo de actuación subordinado a unos determinados valores de polución».