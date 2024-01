Peatones y conductores ven "necesario" el aumento de semáforos

«Nos parece bien porque hará que la gente no vaya tan rápido y ayudará a que no haya accidentes». Con estas palabras valora la paseante Clementina González el nuevo plan de semaforización con el que el Ayuntamiento instalará semáforos en distintos pasos de peatones de 18 viales que cuentan con dos carriles en el mismo sentido y cuyo límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora.

González, junto a su marido, David Álvarez, fueron ejemplo de los múltiples paseantes que recorrieron en la jornada de ayer la avenida José Manuel Palacio que, con Torcuato Fernández-Miranda, serán las dos primeras vías en las que se colocarán los semáforos para «contribuir a mejorar la convivencia entre vehículos a motor, ciclistas y peatones», como expresó el martes el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano, el forista Pelayo Barcia, en la presentación del proyecto. «Aquí suele haber problemas porque a veces pasan más rápido de los límites», afirman Lidia Díaz y Ángel Pardo, vecinos del barrio de La Arena, mientras recorrían la avenida Torcuato Fernández-Miranda.

Esta medida, que se desarrollará a lo largo del mandato, tiene como principales destinatarios, entre otros, a los conductores de los coches. Estos usuarios de las vías, pese a que desean esperar a comprobar la efectividad de esta decisión de la concejalía de Tráfico y Movilidad, prevén que la instalación de los semáforos sí servirá para reducir la velocidad y el número de accidentes. «Me parece que así se está controlando a peatones y automóviles. La gente va con muchas prisas», expresa Marlon Piedrahita, quien admite que duda sobre la posibilidad de que el tráfico se vea ralentizado por la saturación de vehículos en horas puntas. «Cuando la gente salga de trabajar es posible que vaya a haber más congestión», añade Piedrahita.

De acuerdo con su valoración, Laura Cuervo, otra conductora, defiende que la seguridad de los viandantes debe ser prioritaria respecto a la posibilidad de que los demás vehículos se vean obligados a recorrer los rincones de Gijón de forma menos fluida. «Nos parará más, sí, pero creo que el mundo debe ir más despacio en general», señala Cuervo.

Más allá de los peatones y los que utilizan a diario el coche o la moto, los ciclistas y los patineteros también opinan sobre un proyecto que no deja a nadie indiferente. «De momento había pocos. Cuantos más pongan, mejor. Es totalmente necesario y espero que la medida sea efectiva», comenta Sergio Santos, vecino de Pumarín que se desplaza constantemente por Gijón con su patinete eléctrico. «Veo perfecta la medida para que podamos convivir los ‘riders’ con los demás vehículos o peatones. Los semáforos son vitales para nosotros porque el golpe nos lo llevamos directamente», asevera Santos, quien recorría el mismo carril bici que la ciclista Rebeca Minguito, gijonesa que, aunque no es partidaria de añadir semáforos, comprende la medida adoptada por el Ayuntamiento. «Es mejor un paso de cebra para que prevalezca la conciencia y el sentido común. No debería ser necesario recurrir siempre a la limitación forzosa, pero a lo mejor es la única forma», manifiesta Minguito.

De la misma forma, la bicicleta es el medio de transporte favorito de David Suárez. Por su parte, Suárez hace hincapié en que, según su experiencia, lo verdaderamente esencial «es tener precaución y que todos nos respetemos». «Nunca tuve ningún problema porque tenemos muy buenos carriles bici. Siempre intento ir por ellos», dice.

Otro de los colectivos a los que le afectará el nuevo plan serán los taxistas, usuarios con experiencia en las calles y avenidas de la ciudad en las que se instalarán los nuevos semáforos. El presidente de la cooperativa Radio Taxi «Villa de Jovellanos», Faustino Roque, considera que «nos va a ralentizar el trabajo, pero nos tenemos que adaptar a la ley e ir sí o sí más despacio. Entendemos que para conseguir sus objetivos tienen que utilizar esta medida».

Respecto a posibles mejoras en el funcionamiento de los semáforos, ciudadanos como Antonio del Río proponen que, «a ciertas horas de la noche, deberían de estar en ámbar o anularlos, como hacen en otros países o ciudades».