El PSOE de Gijón apuesta por la nacionalización, llegado el caso, para evitar el cierre de Arcelor

Un frente común de partidos políticos y sindicatos para salvar la siderurgia asturiana. Eso es lo que pidió este mediodía el secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en ArcelorMittal de Gijón, José Manuel García, tras la reunión que mantuvo con el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, a petición de este último.

El líder sindical se expresó en un tono pesimista respecto al futuro de la siderurgia asturiana por la paralización de la inversión de Arcelor en el horno de reducción directa (DRI) que tendría que reemplazar al horno alto cuya vida útil acaba en 2026: «si no tenemos planta de DRI estamos abocados, si hay un proceso de descarbonización, al cierre y eso está claro; es una muerte anunciada», señaló José Manuel García, quien reclamó las inversiones comprometidas para garantizar el futuro de la siderurgia, «porque si cierra un horno alto en 2026, que está previsto su cierre y no hay una inversión aquí seremos plantas acabadoras y por lo tanto estamos abocados a un desmantelamiento muy grande con respecto a lo que nos pueda suceder. Si esto va a ocurrir también en 2032 o 2034 con el cierre del otro horno alto, podéis imaginaros la merma de empleo que podemos tener aquí en Asturias y eso puede ser un descalabro para la región».

José Manuel García apuntó que los sindicatos aún no han hablado entre sí sobre el frente común que plantea, «pero vamos a tener que hablar» y también se mostró abierto a reunirse con cualquier otra fuerza política que los emplace.

Tanto él como el secretario general de los socialistas gijoneses cargaron las tintas contra la familia Mittal por incumplir el compromiso al que habían llegado con el gobierno central, que tiene comprometidos 450 millones de euros para la inversión en el horno de DRI, y el Principado, que aportaría otros 36 millones, a lo que el representante de UGT sumó también el esfuerzo de los trabajadores para garantizar el futuro de la siderurgia.

Monchu García señaló que si se ha llegado a esta situación es por la privatización de la empresa siderúrgica que hizo en su día el gobierno de José María Aznar e indicó que a él no le da miedo que, llegado el caso, la siderurgia se tuviera que volver a nacionalizar: «España tiene que producir acero, aquí se tiene que producir acero; si los Mittal no quieren producirlo y no se encuentra a quien lo compre (las factorías), lo tendrá que comprar el Estado». El líder de los socialistas gijoneses admitió que no le satisfizo el estatuto de las industrias electrointensivas que se aprobó, pero recalcó que el meollo del problema es el incumplimiento por parte de la familia Mittal de la inversión comprometida.

El grupo municipal del PSOE también va a impulsar que el Pleno del Ayuntamiento de Gijón se pronuncie mediante una declaración institucional en apoyo del futuro de la siderurgia asturiana. Monchu García defendió que Gijón debe ser ante todo una ciudad industrial, de industria limpia, y no «una ciudad de bares», algo esto último que atribuye a la política del gobierno local.