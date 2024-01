"‘¡Ay, Carmela!’ no deja de cuestionarnos el mundo que vivimos y lo delicado que es todo"

La célebre intérprete María Adánez Almenara (Madrid, 1976) vuelve el sábado a Gijón para subirse a las 20.30 horas a las tablas del teatro Jovellanos, donde escenificará, junto a Joaquín Notario –Paulino–, la penúltima función de la gira de "¡Ay, Carmela!", obra de José Sanchís Sinistierra que en la actualidad dirige José Carlos Plaza. En esta ocasión, la madrileña encarna a Carmela, un papel que entiende como "una delicia para cualquier actriz".

–¿Cómo define a la representación?

–Es uno de nuestros clásicos contemporáneos. "¡Ay, Carmela!" es una obra escrita magistralmente por José Sanchís Sinisterra, que la mayoría del gran público reconoce. Gijón va a ver una delicia de función sobre las tablas, con una propuesta austera.

–Sobre el escenario le acompañará Joaquín Notario. ¿Qué destaca de su compañero?

–Es uno de los grandes actores de su generación. Hace un Paulino increíble. Tiene una sensibilidad extraordinaria, además de ser un gran conocedor de la palabra y uno de los maestros del verso del teatro clásico. Es una delicia escuchar el texto en su boca.

–¿Cuáles son los mensajes y valores que tratan de transmitir al público?

–Se plantean varias cuestiones al espectador. Uno de los grandes motores de José Sanchís Sinisterra es que no nos podemos olvidar de nuestros errores para no volverlos a cometer. Y por ello Carmela viene de la muerte para hablar con Paulino y recordárselo.

–¿Cómo logran relacionar este clásico de 1987 con la actualidad?

–Cuando estábamos en los ensayos no había ninguna guerra. Ahora, desgraciadamente, estamos en el contexto de varios conflictos bélicos y no deja de ser una función que a parte de divertir y entretener al público, llevarlo del drama a la comedia, del esperpento a la tragicomedia y otra vez a la reflexión, pues no deja de cuestionarnos lo que somos. La política, el ser humano, las guerras... El mundo que vivimos y lo delicado que es todo.

–Ha protagonizado numerosas obras. ¿Qué hace especial al papel que realiza en "¡Ay, Carmela!"?

–Es una delicia para cualquier actriz. Lo que lo hace especial es que es uno de los personajes de nuestra dramaturgia española más importantes para una intérprete. Tanto el de Carmela como el de Paulino. Son unos personajes y una función muy ricos, donde espectador, personaje y actor transitan por muchos espacios. Carmela va desde la reflexión hasta el drama cuando interpretan el espectáculo. Es el teatro dentro del teatro y un homenaje a los actores de mi profesión de aquella generación, que vivían una situación mucho más delicada y peligrosa que la que vivimos actualmente.

–¿Cómo es trabajar bajo la dirección de José Carlos Plaza?

–Es un director muy exquisito y exigente, que no te permite transitar ningún espacio que no sea de su mano. Con lo cual, a la hora de actuar lo haces muy tranquilo y seguro. Es la segunda vez que trabajamos juntos. También es un gran entendedor y un erudito de la palabra, y una de las cosas que más me gusta a la hora de trabajar con él es que te hace amar la palabra. Quiere que te enamores de las palabras, de sus significados y de los verbos que utilizas. Todo eso te hace posicionarte en el personaje con mayor riqueza. En este caso ha hecho una Carmela excepcional y muy acorde a lo que pedía el texto. La prueba es que vamos a finalizar la gira y las críticas están siendo muy buenas y la respuesta del público también.

–¿Qué espera de la noche del sábado?

–Gijón es una grandísima ciudad, con un gran teatro y un público excepcional muy entendido de teatro. Espero una gran velada y que el público disfrute, que es lo más importante. Será una cita a recordar.

–¿Cuáles son los recuerdos que guarda de sus anteriores actuaciones en el teatro Jovellanos?

–No sabría decirte porque desde que he sido mamá tengo un poco de amnesia. Después llego a los teatros y recuerdo lo que he hecho.

–¿Cómo valora el momento actual del teatro en España?

–Es extraordinario. Hay muchas funciones y directores de escenas muy buenos. Además, cada vez hay más mujeres en la dramaturgia y la dirección. Prueba de ello es que Madrid ya es la tercera ciudad del mundo con musicales activos. La gente quiere lo vivo, quiere teatro. Afortunadamente, la inteligencia artificial tardará en llegar a este gremio y será el único reducto que nos va a quedar genuino. Abogo por lo vivo y creo que la gente sigue queriendo este espacio y este momento.

–Muchos le conocen por su éxito en series como "Aquí no hay quien viva" o "La que se avecina". ¿Qué han significado en su vida?

–Cosas muy buenas, porque los éxitos siempre te abren puertas. Para cualquier actor, estar en series tan emblemáticas como "Aquí no hay quien viva", que es historia de la televisión española, le arrastra a una mayor visibilidad, popularidad y que la profesión quiera contar contigo. Toda esa popularidad la llevo al teatro.

–¿Podría llegar a escoger su preferido entre la televisión, el cine y el teatro?

–Son amores distintos. Siempre digo que si tenemos la suerte de poder hacerlo todo, es un lujo.