La Fundación Biodiversidad rechaza los azudes hinchables que el Grupo defiende en el Piles

«Cualquier actuación que se lleve a cabo durante o de manera posterior a la ejecución del proyecto, que afecte a los objetivos establecidos en el mismo, incluyendo infraestructuras de uso intermitente como azudes hinchables u otras, podría suponer una alteración de los resultados previstos y, por tanto, podría poner en riesgo la financiación aportada». Así de clara es la posición de la Fundación Biodiversidad, entidad vinculada al Ministerio de Transición Ecológica, ante el proyecto de azudes hinchables presentado por el Grupo Covadonga para el río Piles. Una delegación de la entidad grupista acompañó esta mañana a los ediles de Urbanismo y Medio Ambiente, el forista Jesús Martínez Salvador y el popular Rodrigo Pintueles, a una reunión en la sede madrileña de la Fundación para exponer su proyecto, que consideran compatible con la renaturalización del río Piles que se financia con fondos europeos tramitados por la Fundación Biodiversidad.

Desde la Fundación no se ve así aunque reconociendo que «no se ha entrado a valorar la problemática concreta que afecta a la práctica deportiva en esta zona». Su argumento es que Gijón debe cumplir con los objetivos del proyecto que presentó en su día a la convocatoria europea y por lo que recibió 2,8 millones. Si no se cumple el dinero podría no llegar a la ciudad. El proyecto ya ha sido licitado y la previsión es que las obras comiencen este verano. Se recuerda desde la Fundación Biodiversidad que ya dio el visto bueno a alguna reforma de la propuesta planteada desde el Ayuntamiento pero que no afectaba al objetivo final. La convocatoria a la que se presentó Gijón para el río Piles se centraba en «incrementar la biodiversidad y los valores ambientales de los ríos y contribuir a reducir los riesgos de inundación en sus tramos urbanos».

El Grupo había fijado en el resultado de esta reunión el punto de inflexión para decidir la hoja de ruta a seguir en cuanto a la batalla judicial que mantiene con el Ayuntamiento de Gijón por este asunto. Sobre la mesa municipal habían dejado el compromiso de retirar los recursos judicial que aún mantenía abiertos.