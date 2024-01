Un industrial avilesino se hace con las parcelas para el hotel de lujo en el Muelle

La antigua sede de la Autoridad Portuaria en el Muelle se va a demoler para levantar el primer hotel de cinco estrellas que tendrá Gijón, pero se hará con un proyecto distinto al presentado el pasado mes de septiembre y de la mano de otro empresario, el avilesino Ignacio Santiago Pereiras, que ayer adquirió al promotor tinetense Fermín Mora el 92% que poseía en la sociedad Miramar Apartamentos, a la que la Autoridad Portuaria adjudicó su antigua sede en octubre de 2020.

El cambio de manos de la sociedad que va a promover el primer hotel de lujo de Gijón se cerró a primera hora de la tarde de ayer ante notario. Una de las consecuencias es que Miramar Apartamentos abonó ayer mismo a la Autoridad Portuaria los 2,47 millones de euros pendientes del pago por la parcela adjudicada en 2020, sobre la que se asientan la sede histórica del Puerto, un edificio anexo de antiguas viviendas de directivos portuarios más el aparcamiento y una zona de tránsito y otra ajardinada en torno a ambos inmuebles.

La venta se produce después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón rechazara, el martes pasado, la petición de Fermín Mora para aplazar el pago de un millón de euros de los 2,47 pendientes y que debían estar abonados, a más tardar, hoy sábado, para evitar que las parcelas revertieran al Puerto sin que Miramar Apartamentos recuperara los 652.000 euros que ya había abonado en 2021, al escriturar la compraventa.

En Miramar Apartamentos siguen, con alrededor de un 8%, los mismos socios minoritarios que había cuando los accionistas de referencia eran socios del grupo hotelero Abba, que fue a los que en 2021 Fermín Mora adquirió la parte que ayer vendió al empresario avilesino.

Con este cambio accionarial queda en agua de borrajas el proyecto de hotel de cinco estrellas que presentó al Ayuntamiento en septiembre del año pasado Fermín Mora, y que se extendía por una parcela que sigue siendo propiedad del Puerto, la del edificio de Sanidad Exterior. Aquel proyecto planteaba un hotel de 120 habitaciones, demoliendo la sede histórica del Puerto y el edificio anexo de viviendas y construyendo uno nuevo con una altura más (cinco plantas) y con 95 plazas de garaje en un parking subterráneo con una inversión prevista de 20 millones de euros.

El nuevo proyecto, con el derribo de los edificios existentes, lo hará Diego Cabezudo

Los planes de Ignacio Santiago Pereiras, cuyo arquitecto de cabecera es el gijonés Diego Cabezudo, también pasan por demoler los dos viejos edificios portuarios para construir un nuevo hotel de cinco estrellas, pero con otro diseño distinto aunque acorde a la zona y que conviva con el barrio, para promover un turismo de calidad, mimando la zona de restauración y creando un núcleo turístico versátil. El nuevo diseño previsiblemente será un término medio entre el planteado por el empresario que acaba de salir de la operación y los edificios existentes.

Ignacio Santiago Pereiras fue el primer empresario que puso sus ojos en la antigua sede de la Autoridad Portuaria para transformarla en hotel, intentando inicialmente el alquiler del inmueble al Puerto y posteriormente compitiendo por su compra con el grupo Abba.

Su primer proyecto, que presentó de mano del grupo hotelero NH, pasaba por mantener la fachada de la sede histórica del Puerto, dado que el edificio estaba protegido por el catálogo urbanístico municipal. La situación ha cambiado después de que la Consejería de Cultura informara el año pasado favorablemente a rebajar la protección del inmueble, permitiendo su derribo completo previa realización de un estudio documental del inmueble.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Gijón inició los trámites para proceder a las modificaciones puntuales del Catálogo Urbanístico y del PERI de Cimadevilla, el primero necesario para poder demoler los edificios existentes y el segundo para que la parcela se pueda destinar a unos hoteleros en lugar de los administrativos a los que está limitada en la actualidad.

El gobierno local rechaza "la especulación con más viviendas en primera línea de playa"

El cambio al timón en el proyecto del hotel de lujo también evita que el Puerto tenga que enfrentarse al recurso judicial que interpuso Santiago Pereiras para anular la adjudicación de las parcelas debido a las facilidades de pago que el Puerto dio a Fermín Mora en 2021, en lugar de cobrar a tocateja los 3,1 millones de euros ofertados por Miramar Apartamentos.

El empresario de la Ería del Piles pide su recalificación para construir viviendas

La venta del 92% de la sociedad que hará el hotel de cinco estrellas en El Muelle, tras dos días de negociaciones con Ignacio Santiago Pereiras, fue la salida que le quedó a Fermín Mora después de sucesivos intentos para intentar mantenerse en la operación.

El empresario no se acogió a las facilidades que le ofreció la Autoridad Portuaria de Gijón para aplazar hasta 2027 el pago de un millón de euros de los 2,47 pendientes por los edificios y parcelas que le había adquirido en El Muelle. Fermín Mora fue quien solicitó el aplazamiento, lo que obligaba a modificar el contrato de compraventa, lo que contaba con el informe favorable de la Abogacía del Estado siempre que el empresario presentara al Puerto un aval bancario por la cantidad aplazada. No lo hizo, ante lo que el Consejo de la Autoridad Portuaria decidió no modificar el contrato, lo que obligaba al pago de la cantidad íntegra a mas tardar este sábado, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado miércoles.

El consejo del Puerto se celebró el martes y tres días después, el viernes de la semana pasada, Fermín Mora acudió al Ayuntamiento para mantener una reunión con el área de Urbanismo, encuentro al que acudió acompañado por el arquitecto Julio Redondo, autor del proyecto para el hotel de cinco estrellas presentado en septiembre del año pasado.

En aquel encuentro, Fermín Mora ofreció al Ayuntamiento el uso de los edificios y parcelas del Muelle que había adquirido en 2021 a la Autoridad Portuaria a cambio de que le recalificaran los terrenos que posee en la Ería del Piles para construir en los mismos edificios residenciales, en lugar de destinarlos a usos terciarios –hosteleros, comerciales, hoteleros, recreativos o de oficinas– como está previsto en el PGO. En la práctica suponía una renuncia a seguir adelante con su proyecto de hotel de lujo al cederle al Ayuntamiento los edificios que tenía pendientes de pago al Puerto.

A través de su empresa Nuevo Espacio, Fermín Mora posee el 76,94% de los 38.362,72 metros cuadrados del PERI 100 (la Ería del Piles), comprendido entre la Avenida de José García Bernardo –a la altura del Tostaderu de la playa de San Lorenzo– y el PERI 11 en el que Avintia va a desarrollar una promoción de viviendas. El PGO prevé para la Ería del Piles un aprovechamiento lucrativo de 11.509 metros cuadrados. El Plan sólo contempla el uso residencial de las tres viviendas unifamiliares existentes en la zona.

La propuesta que puso sobre la mesa el empresario al área de Urbanismo fue que a cambio de la cesión del uso de las parcelas el Muelle, escrituradas en 3,1 millones, el Ayuntamiento recalificara en la Ería una cantidad de superficie de valor equivalente. No se llegó a concretar ante la negativa en redondo del Ayuntamiento, pero como referencia sirva decir que los 29.515,49 m2 que adquirió Fermín Mora en la Ería del Piles se subastaron en mayo de 2021 en la liquidación de Asturpromotora con un precio de salida de 2,87 millones de euros, si bien el empresario se los acabó adjudicando por 3,80 millones en esa puja.

El industrial tinetense ofreció el uso de la vieja sede del Puerto al Ayuntamiento, antes de venderla

El rechazo del área de Urbanismo a cualquier recalificación en la Ería fue contundente. Fuentes municipales explicaron ayer que "este gobierno no va a pasar a la historia por poner viviendas en la Ería del Piles, una de las joyas de Gijón que no puede ser dedicada a la especulación ni a construir más viviendas en primera linea de playa".

El interés del empresario tinetense por construir viviendas en lugar de equipamientos terciarios en sus terrenos frente a la playa es algo que al parecer ya tiene en mente desde hace tiempo. De hecho, antes de su reunión con el área de Urbanismo, su interés por recalificar el suelo de la Ería del Piles ya había trascendido en diversos ámbitos de la ciudad. Aparte del conocimiento que fuera del Ayuntamiento tienen diversas personas de esa iniciativa, el empresario también trasladó a los responsables de Urbanismo que previamente a la reunión con ellos ya había tanteado a algún grupo de la oposición municipal sobre su intención de buscar la recalificación del suelo de la Ería del Piles.

El empresario tiene en la actualidad otra promoción cerca de la playa, de viviendas de lujo en El Náutico, donde se están pidiendo precios por las viviendas de 600.000 euros más impuestos, según explican potenciales clientes de la promoción.