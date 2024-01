"Kop’a Vino", unión inquebrantable entre Contrueces y el Antroxu

De la misma forma que el Concurso de charangas del Antroxu de Gijón no puede comprenderse sin la agrupación "Kop’a Vino", esta "familia" formada en Contrueces en el año 1987 no valora una vida apartada del carnaval en el que han estado sumergidos en todas sus ediciones. "Llevo aquí desde que nací. El Antroxu es mi vida. No puedo imaginar un carnaval sin participar en él por la alegría que te da ver a los niños cuando estás desfilando. Es espectacular", relata la portavoz Xana Martínez, gijonesa de 18 años que no se ha perdido ningún Antroxu desde que nació.

Más allá de su antigüedad, "Kop’a Vino" también destaca por su éxito cosechado a lo largo de las últimas décadas, logrando coronarse como campeones hasta en once ocasiones. La última fue en 2016. Sin embargo, el objetivo principal de esta peña de Contrueces, aseguran, nunca es la victoria. "Lo primero en nuestro grupo es la amistad y divertirnos. Pasarlo bien todos juntos es el mayor premio para nosotros", expresa Martínez, hija del presidente actual de "Kop’a Vino", Felipe Martínez. Con sesenta integrantes, este colectivo carnavalero busca que todo el público de Gijón y el teatro Jovellanos "entienda nuestro disfraz y el contenido". Aunque prefieren que sean los amantes del carnaval los que se sorprendan con su propuesta, adelantan que "este año ‘Kop’a Vino’ mueve ficha". Además, la agrupación, que lleva a cabo sus ensayos en los patios y gimnasios de los colegios públicos Noega y Nicanor Piñole, seguirá siendo fiel a su color más característico. "Mantenemos el rosa, que siempre fue nuestro color y va a seguir siéndolo", asevera Martínez, a quien le acompañarán numerosos jóvenes como sus amigas Itziar Montes y Nadia Rodríguez, esta última una de las nuevas incorporaciones de la charanga para unas fechas que preparan a diario desde que finalizó la edición de 2023. "Venimos, nos despejamos y lo pasamos bien. En la charanga hacemos compañeros que pasan a amigos y que ya son familia. Es nuestra nueva forma de vivir", manifiesta Montes. Pero en "Kop’a Vino" no entienden de edades. Prueba de ello es que entre sus filas tienen a Alba Sánchez, con apenas tres años, y a otros más experimentados en el Antroxu como Mónica Blanco, con 49 años. "La sabiduría y la honestidad a la hora de hacer caso a los mayores, que son los que tienen más experiencia en el carnaval y en la vida, es lo que hace que esto siga adelante a pesar de las decaídas", revela Martínez. Todos ellos coinciden en la misma palabra para definir a su charanga: "Familia". "Me acogieron como si estuviera aquí desde los 4 años. Estamos muy unidos. Prácticamente paso más tiempo con ellos que con mis padres", comenta Rodríguez, quien hasta 2018 formó parte de "Perdíos de los nervios" y que en esta ocasión no pudo resistir el anhelo de adentrarse en "una charanga que siempre me llamó la atención y en la que me fijaba mucho tanto en sus pasacalles como en el Jovellanos". Respecto a las novedades en las cuantías de los premios, en "Kop’a Vino" celebran el incremento de las cantidades que percibirán las agrupaciones participantes. "Antes nos parecía muy poco teniendo en cuenta lo que se invertía, que en nuestra charanga llegaba a superar los 1.000 euros. Que lo hayan aumentado nos parece genial", asevera Martínez, que cuenta las horas para empezar a desfilar por las abarrotadas calles de Gijón. "Estamos con los pies en el suelo, pero con mucha ilusión", culmina.