El piragüismo se va del Piles ante el no de la Fundación Biodiversidad al plan del Grupo

El Ayuntamiento presentará en unos días al Grupo Covadonga una propuesta para la práctica del piragüismo "en una ubicación accesible y céntrica" de la ciudad. Es el compromiso del gobierno de Foro y PP con la entidad tras ver cómo la Fundación Biodiversidad daba ayer el cerrojazo definitivo a la última propuesta para garantizar la práctica de ese deporte en el río Piles. Fue en una reunión celebrada en la sede madrileña de la entidad a la que asistió una delegación gijonesa integrada por los ediles de Urbanismo y Medio Ambiente, Jesús Martínez Salvador y Rodrigo Pintueles, y por Antonio Corripio y Asunción Cámara, presidente y vocal de la directiva grupista.

Y es que ni ahora ni luego. Los azudes hinchables presentados por el Grupo Covadonga como opción ante la eliminación definitiva del anillo navegable no tienen encaje dentro del proyecto de renaturalización en marcha y que dio al Ayuntamiento de Gijón una financiación de 2,8 millones de fondos europeos a través de una convocatoria de esa fundación vinculada al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Entiende la Fundación que aceptar un cambio tan sustancial sobre el proyecto original supondría una alteración del proceso de concurrencia competitiva al que se presentó Gijón, y donde la propuesta "Piles Natural" fue seleccionada en detrimento de otras, y pondría en riesgo esa financiación europea a través de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin entrar a valorar la problemática deportiva en la zona, la Fundación exigió el cumplimiento de los objetivos de la convocatoria: aplicar soluciones basadas en la naturaleza sobre los ríos Piles y Peñafrancia eliminando azudes, renaturalizando taludes y sustituyendo parcialmente muros de hormigón para contribuir a mejorar la conectividad longitudinal y lateral de sus cauces. Para la Fundación el uso de infraestructuras intermitentes como esos azudes hinchables "podrían suponer una alteración de los resultados previstos y por tanto ponen en riesgo la financiación aportada".

"A pesar de la insistencia del Grupo la fundación no valora el uso público, social o deportivo. En el proyecto el único componente es la renaturalización y la solución de los azudes podría alterar la fauna, la carga sedimental y generar problemas de inundabilidad en el cauce lo que alteraría el objetivo final de los fondos. Nos vemos obligados a mantener el proyecto original", explicaba el edil de Medio Ambiente a la salida de la reunión. Fue también el popular Rodrigo Pintueles quien asumió que "se cierra cualquier posible alternativa técnica a la práctica del piragüismo en el Piles más allá del flujo natural que permitan las mareas" y quien adelantó que los servicios técnicos municipales ya trabajan en ofrecer una alternativa al Grupo que "estamos casi seguros que les resultará aceptable".

Culpa del gobierno anterior

De lo que pase con esta alternativa dependerá que el Grupo ponga freno o no a la batalla judicial que mantiene con el Ayuntamiento de Gijón por este asunto. "Nuestra intención es retirar los recursos judiciales y recuperar la normalidad institucional pero después de tanto tiempo y esfuerzo no podemos marcharnos sin nada", defendió Antonio Corripio. La previsión es que el Ayuntamiento les presente esa alternativa el miércoles por la mañana y el Grupo la debata con los agentes implicados ese mismo día. "Si se acepta se acabará la batalla judicial y si no veremos como seguir peleando", relató el presidente grupista.

Para el líder de la sociedad deportiva el resultado de la reunión con la Fundación Biodiversidad fue motivo de "una gran decepción". Pero no tanto por el trato de la entidad, con la que Corripio se mostró tan agradecido como con la gestión del actual equipo de gobierno, como con el hecho de que "nosotros llevábamos una propuesta técnica y nos han contestado con una traba administrativa. Hemos sentido la misma indefensión que con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que no entrando en el fondo del asunto nos dijo que no teníamos legitimidad para plantearlo".

Y si otra conclusión sacó Corripio de la reunión con la Fundación Biodiversidad es que el anterior gobierno, de PSOE e IU, "supo siempre que el proyecto suponía automáticamente la desaparición del piragüismo. Todo lo demás fue una pantomima". Contra el anterior gobierno también cargó el edil de Medio Ambiente del actual. Pintueles lamentó que "el anterior gobierno no hubiera hecho partícipe al Grupo de un proyecto que hubiera contentado a todos".