"No podemos darnos por vencidos tras cuatro años defendiendo el piragüismo"

A Antonio Corripio no le queda mucho tiempo en la presidencia del Grupo Covadonga. Quizás suficiente para pactar con el Ayuntamiento una alternativa a la práctica del piragüismo en el Piles y, con ello retirar los recursos judiciales que la entidad interpuso contra el proyecto municipal de renaturalización del río. O quizás, no. Todo depende de lo que pase el miércoles en la reunión donde el gobierno de Foro y PP ha prometido presentarles una «ubicación céntrica y accesible» tras el varapalo recibido con el no de la Fundación Biodiversidad a incluir los azudes hinchables que defendía el Grupo en el plan de renaturalización del río que financia con 2,8 millones de fondos europeos.

–¿El no de la Fundación Biodiversidad es el fin?

–Para nosotros no. Después de cuatro años defendiendo una práctica deportiva no podemos abandonar y darnos por vencidos. Nuestra posición sigue siendo igual y entendemos que es una posición de fuerza. Las negociaciones con la Fundación Biodiversidad eran un intento de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo. Si esa vía no funciona, encima de la mesa está continuar, lamentablemente, con la batalla judicial y que sea una tercera persona, un juez en este caso, quien decida si es posible o no el piragüismo en el Piles. Una vez que lo decida un juez, el club y la directiva tendríamos la conciencia tranquila, porque no podríamos haber hecho más. No nos gusta, no es una situación cómoda, tener litigios con nuestro ayuntamiento con quien, digan lo que digan, hay una relación cordial. Solo que tenemos una desavenencia. Nos gustaría seguir explorando vías para encontrar una solución que permita el piragüismo en Gijón.

–El Ayuntamiento ya dijo que se les presentará una alternativa céntrica y accesible. ¿Qué sitio le gusta al Grupo?

–Son ellos los que están mirando. Nosotros lo que decimos es que aparte de una lámina de agua estable necesitamos que esté bien iluminada, con hangares para las piraguas y vestuarios con duchas.

–Se ha hablado de Fomento, se miró a Naval Gijón...

–A lo que nos dijeron de Fomento tuvimos que decirles que no y de lo demás no sabemos nada a ciencia cierta.

–¿Ustedes quieren algo operativo ya o les vale un proyecto a varios años?

–Tiene que tener una inmediatez. Después de tantos años sería un cierre muy bonito si realmente es cuestión de meses o semanas llevarlo a efecto.

–¿Y dónde hay sitios que cumplan todos estos requisitos?

–Es que nosotros no los vemos. Ojalá nos sorprendan y obtengan el resultado esperado porque sabemos que están muy implicados. No creo que este equipo de gobierno se merezca mantener un litigio con el Grupo. A nosotros la situación no nos gusta y ellos tampoco están cómodos. Ojalá podamos llegar a un punto donde las necesidades de uno y otro converjan.

–Se les acusó de anteponer sus intereses privados a los intereses generales de Gijón de tener un río limpio.

–El Grupo nunca iría en contra de los intereses de Gijón, es nuestra ciudad, pero yo soy el presidente del Grupo Covadonga, no el Alcalde de Gijón y tengo que velar por los derechos de nuestros socios que nos han pedido seguir practicando piragüismo en la ciudad. No nos gusta que los pequeños tengan que coger diariamente un autobús para ir a entrenar a Trasona. Si la situación se mantiene en el tiempo se corre el grave riesgo de que la sección de piragüismo desaparezca. Una sección que ha dado grandes campeones. Saúl Craviotto y Sara Ouzande van a representar a España en los Juegos Olímpicos. Además de socios del Grupo somos ciudadanos de Gijón y queremos un río y una playa limpios, pero entendemos que eso es compatible con el piragüismo. Y aquí es donde entra el anterior gobierno local, al que quiero dar un punto y aparte.

–Para mal, supongo.

–Por supuesto. La Fundación Biodiversidad nos felicitó el viernes por nuestro proyecto, pero nos explicó que no podían entrar a valorarlo ahora por razones administrativas. El Ayuntamiento sabía, y no lo trasladó, que una vez presentado el proyecto no se admitirían variaciones, así que cuando Aurelio Martín (edil de IU y responsable de Medio Ambiente en el anterior gobierno) lo presentó sin buscar la compatibilidad con el piragüismo supuso la pérdida de esa actividad en el río. Se podrían haber ahorrado las cianobacterias, los pantanales... Tenían que haber sido sinceros y decir que no contemplaban el piragüismo en el Piles.

–Hubo un estudio de alternativas que descartó opciones.

–Un estudio con mentiras donde presentaron los azudes hinchables con datos que no son ciertos y un pantalán, que ya me dirán que tiene de práctica deportiva un pantalán. Si en el proyecto inicial se hubieran contemplado los azudes hinchables hoy habría piragüismo en el Piles.

–Y no habría subvención de Europa.

–Sí, habría. Igual en lugar de terceros se hubiera quedado quintos y en lugar de tener 2,8 millones hubieran sido 2,6. Los azudes eran técnicamente defendibles, como nos dijeron en la reunión, el problema es que ahora no pueden entrar a valorarlo tenían que haber ido en el proyecto original.

–Han sido duros con Aurelio Martín (IU) y también con el actual edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, del PP. ¿Este enfrentamiento político ha generado una tensión interna en la entidad? Supongo que habrá socios que voten a IU, al PP, a Foro...

–Se me puede creer o no, pero en este asunto no hemos recibido más que felicitaciones. Con una masa social de 38.600 socios es lógico que a alguien no le guste, pero mal presidente sería si no defendiera el deporte en nuestra entidad. Si lo hubiéramos hecho al revés tendríamos las mismas críticas en sentido contrario. Se nos acusaría de no defender el deporte. Todo esto viene por la profunda animadversión que Aurelio Martín siente por el Grupo Covadonga y por los grupistas. Dice a todo el mundo que somos un club de pijos. ¿Hay 38.600 pijos en Gijón y todos en un mismo club? No le gustamos. Mintió al decir que había vertidos del Grupo al río, y tuvo que reconocer que no, e intentó enfrentarnos a la sociedad, pero no lo consiguió porque nosotros también somos gijoneses. No se puede entender Gijón sin el Grupo y viceversa. Defendemos sus colores y nuestros logros son también los logros de nuestra ciudad.

–¿Y ahora qué?

–Pues el miércoles, después de la reunión donde el Ayuntamiento nos presente su propuesta, vamos a convocar a nuestros grupos de intereses para exponerles la solución y entre todos tomar una decisión. Hablaremos con las asociaciones de vecinos, las federaciones asturiana y española, las secciones de piragüismo, las familias, los clubes, Amigos de Dionisio de la Huerta... El Grupo no es más que la punta de lanza de un movimiento ciudadano que quiere que siga el piragüismo en nuestra ciudad. No estamos solos en estos.

–¿Dejará como herencia un proceso judicial cerrado con el Ayuntamiento?

–No creo que este gobierno local se merezca que siga el litigio, pero dependemos que la solución satisfaga a todas las partes. La ideal, en el río Piles, ya no la podemos tener. Por lo menos por ahora. Presidentes futuros ya les estarán esperando cuando pase el plazo de vigencia que tiene la subvención, y que es de cinco años. Nuestro compromiso como directiva en ese caso es con el Grupo Covadonga, la sección, las familias y los socios y hasta el último día lo vamos a defender.

–¿Algún candidato preferido para que le sustituya al frente del Grupo Covadonga?

–Como junta directiva, y al igual que muchos socios que sé que le animan, nos gustaría que se presentara Joaquín Miranda. Representa todos los valores que el club defiende. Es una persona honesta, trabajadora y un grupista de corazón. Muchos entendemos que haría un grandísimo papel. Pero me gustaría animar a todos los socios que tengan la idea a presentarse y, sobre todo, a los más críticos, a los que no les gusta cómo se hacen las cosas. Presentarse a unas elecciones es buen escenario para cambiarlas.

–¿Qué le queda por hacer antes de dejar la presidencia grupista?

–Cuatro cosas: acabar la mejora del «Grupín» de la playa, adecuar el local para la sección de surf, finalizar la sala para la sección de boxeo y habilitar una pista de tierra batida, como las que tiene el Patronato, en nuestra pista 12. Queremos marcharnos con todo hecho.