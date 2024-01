Yurena Sabio: una activista con voluntad de hierro

Yurena Sabio Suárez tiene mucho que decir. Y que proponer. El Conseyu de la Mocedá de Xixón la eligió como nueva presidenta de la entidad tras la renovación de la comisión permanente y Sabio, que lideraba la única candidatura, quiere dar el callo. Número ocho de la lista de Convocatoria por Xixón (IU-Más País-IAS) en las últimas elecciones municipales, también es la secretaria de la asociación juvenil Estudiantes Progresistas. Presidir el Conseyu es un desafío que e con pleno convencimiento.

Nacida el 30 de diciembre del año 2000 en el Hospital de Cabueñes, Yurena Sabio siempre ha vivido en La Calzada, cerca de la playa del Arbeyal. Se crio con vistas a la arena y correteando por los jardines de la urbanización. Estudió en la escuela Miguel Hernández, en el colegio Lloréu y en el instituto Emilio Alarcos. Se decantó por la carrera de Derecho, que cursa en la Universidad de Oviedo, aunque en un principio deseaba ser periodista. Hija de Amparo Suárez y Faustino Sabio, quien fuera coordinador local de IU y actual secretario de extensión, acción política y redes de activistas de IU Asturias, Yurena Sabio nunca ha tenido problema para relacionarse con la gente. Aún mantiene el contacto con compañeros de la guardería.

Si un término podría definir a la nueva presidenta del Conseyu de la Mocedá, ese es "participación". Ha practicado deportes como tenis, baloncesto o gimnasia rítmica y empezó a fomentar su asociacionismo desde bien joven. Bueno, que lo sigue siendo. A los 16 años se hizo viral por su famoso "Pesesín". Su ingenio llegó a toda España. No podía irse de vacaciones con el animal y decidió confiar en los vecinos de su bloque. ¿Qué hizo? Depositó a su mascota, con su pecera, en el portal del edificio. Dejó una nota aclaratoria. "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a ‘Pesesín’. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer. Solo se le debe echar una vez al día. Dejo la comida y un cuadro para saber cuándo comió", rezaba la misma. Y la vecindad respondió, al igual que Yurena Sabio contestaba a las llamadas de las televisiones nacionales cautivadas por su historia.

Compatibiliza su asociacionismo con la carrera de Derecho y aboga por un plan de juventud

El episodio del pez ilustra el abanico de recursos que posee Yurena Sabio, que ya desde pequeña irradiaba "madera de líder". Es una habitual usuaria de las bicicletas eléctricas y se relaja con el "running". Como se mueve tanto, cada rincón gijonés le atrapa. "Me gustan los atardeceres y los conciertitos", proclama en sus redes sociales. Sabio ansía explorar mundo. En su adolescencia se montó en el interraíl para descubrir Europa. En Grecia, participó como voluntaria en un programa de intercambio cultural para abordar temas como la igualdad, la discapacidad, la inclusión y la empatía.

Las salas de estudios municipales son su zona de confort para hincar los codos. Sabio reivindica su orgullo de ser de La Calzada y, por extensión, de la zona Oeste. De hecho, participa en la vocalía de la Juventud de la asociación vecinal Alfonso Camín. Su enfoque intergeneracional le permite establecer lazos fácilmente con los mayores. Concienciada con el medio ambiente, se preocupó mucho por la problemática de la pirólisis y la contaminación y es una defensora nata de los derechos de los jóvenes. Pone el foco en las dificultades para emanciparse. A nivel educativo, es una figura capital en el funcionamiento del programa de intercambio de libros de texto de Gijón impulsado por Estudiantes Progresistas y el Conseyu de Mocedá con el apoyo del Ayuntamiento.

Quienes la conocen, destacan de Yurena Sabio su personalidad arrolladora y su sentido del humor. Su carta de presentación es una sonrisa. Acreedora de una "voluntad de hierro", sus firmes convicciones no le impiden escuchar a la otra parte si esta no concuerda. Firme y combativa, tiene muy claro lo que quiere. Entre otras cosas, fomentar la estabilidad de la juventud y que el mañana sea más halagüeño. Aunque suene a tópico, es muy amiga de sus amigos y su alegría se contagia.

Yurena Sabio es asertiva. Transite su visión con firmeza y seguridad, pero sin hacer daño a su interlocutor. Noble en el trato, lucha por sus ideales sin echar por tierra al resto. Acepta la responsabilidad de comandar el Conseyu con entereza, con los oídos a pleno rendimiento para atender las necesidades. Ya tiene ideas en la cabeza para implementar, como la creación de un grupo de medio ambiente. Que la ciudad posea un plan de juventud es una de sus reivindicaciones. También facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de la educación. La enseñanza pública, para Yurena Sabio, es un tesoro a cuidar.

Yurena Sabio propaga ilusión ante la etapa que afronta al frente del Conseyu de la Mocedá. Siempre le llamó la atención el activismo, por lo que agarra esta oportunidad con todas sus fuerzas. La dueña de "Pesesín" busca salir de la pecera y navegar a mar abierto con sus principios como timón de proa.