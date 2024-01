Cimadevilla insta al nuevo promotor del hotel de lujo a preservar la "estética" costera en el complejo

"Debe tener un estilo que encaje con Cimadevilla". Son palabras de Enrique Cillero, vecino del barrio alto, sobre el futuro hotel de cinco estrellas que se construirá en el Muelle. El proyecto ha dado un giro de timón después de que el empresario avilesino Ignacio Santiago Pereiras, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, adquiriera al promotor tinetense Fermín Mora el 92% de la sociedad Miramar Apartamentos, quien en 2021 compró a la Autoridad Portuaria la sede histórica del Puerto, el edificio anexo y la parcela que los rodea. Por tanto, el plan presentado hace unos meses queda en el aire. A nivel estético, Enrique Cillero apuesta por un diseño que "respete el barrio marinero que es Cimadevilla". En las recreaciones del anterior proyecto, la idea era crecer alrededor de metro y medio en altura. "Sería lógico, no van a poner un rascacielos aquí", bromea. En una línea similar se expresa Nuria Iglesias, para la que el hotel de lujo debe "mantener la estética" del entorno en el que se ubicará.

Nuria Iglesias, sin embargo, considera esencial acondicionar la zona del paseo costero para instalar arbolado y jardines. "Algo de verde no sobra, que hay mucho hormigón", recalca. Para su marido, Juan Allende, la fachada debería gozar de cierta continuidad para no alterar de forma abrupta la imagen de la zona. A Allende, aun así, no le entusiasma el proyecto. "No estamos en contra del turismo, sino de su masificación. Cimadevilla está perdiendo la identidad y tengo miedo de que desaparezca", expone.

"Si está bien acondicionado, será un gran hotel de cinco estrellas", subraya Armando Suárez, que considera importante esbozar un edificio "clásico" desde el punto de vista visual, que no rompa la "estética del Muelle". Su mujer, Daniela Cambusat, ensalza el potencial del inmueble que se situará al final de la calle Claudio Alvargonzález. "La ubicación es sensacional", apunta Cambusat, que alude también a la posibilidad de que el Torreón se incluyera en el plan del nuevo promotor, opción que no está descartada. Si fructifica, la previsión es transformarlo en suites de gran lujo. "Si hay clientela...", argumenta Daniela Cambusat. Volviendo al apartado estético del hotel, Amparo García afirma que "debe actualizarse dentro de lo que cabe", e incide en la importancia de no desnaturalizar el entorno con una estética excesivamente vanguardista.

José Luis Bellón es de Laviada, aunque acostumbra a pasear por la calle Claudio Alvargonzález, y ve con buenos ojos el proyecto del hotel de lujo. "Es lo que se lleva internacionalmente", remarca. Recela, eso sí, de la implementación en el plan del edificio de Sanidad Exterior. "Lo veo extraño", reconoce Bellón, al que no le convence la actual fachada de ladrillo de la otrora sede de la Autoridad Portuaria. "Supongo que harán algo más moderno y llamativo, con grandes ventanales y un material más acorde al mar", señala José Luis Bellón, que insta a los promotores a diseñar un inmueble que "se mimetice con el ambiente".

Luis Hompanera aboga por conservar la esencia de la fachada, si bien admite la necesidad de reformarla. "Hay que guardar la estética", indica Hompanera. Su mujer, Margarita López, tiene claro que la altura debería quedarse como está, sin más plantas. "No tocaría los balcones, me encantan", matiza López, que reivindica urbanizar el entorno a pie de mar con jardines que enriquezcan el paseo.

El diseño concreto del futuro hotel, al igual que, por ejemplo, el número de habitaciones con las que contará, será tarea de los arquitectos Diego Cabezudo y Borja de Santiago Suárez. Sea cual sea la propuesta, esta deberá tener la aprobación del Ayuntamiento.