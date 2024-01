La joven afectada en el incendio de Cimadevilla "ya está estable"

Los integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón salvaron la vida en la mañana de ayer a una joven de 25 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales X. C. B., después de que se generase un incendio en la cocina de su vivienda, ubicada en la calle Atocha, en el barrio de Cimadevilla.

El aviso lo dio una vecina de la calle Rosario pocos minutos antes de las siete de la mañana. Alertaba de que desde su ventana veía llamas provenientes de un edificio de la calle Atocha. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos desde el parque de Roces. Accedieron al piso afectado tras dar una patada en la puerta, y nada más entrar se encontraron a la joven inquilina detrás de la puerta, visiblemente afectada por la inhalación de humo.

El fuego, explican fuentes municipales, "comenzó en la cocina, afectó a la campana extractora y a los muebles anexos". "El piso es un dúplex; en la parte superior había mucho humo, por lo que una vez extinguido el incendio con agua se procedió a la ventilación de toda la vivienda. Fue necesario ventilar también el piso anejo dado que el humo se comunicó por la planta bajo cubierta", añadieron desde el servicio de bomberos.

Hasta la vivienda también se desplazaron los servicios sanitarios, que llegaron a intubar a la joven por precaución y posteriormente la trasladaron hasta el Hospital de Cabueñes. El propietario del edificio manifestó que la joven se encontraba "en estado estable".

A lo largo de la jornada se mantuvo el olor a quemado en la zona. La mayoría de los vecinos no fueron conocedores de lo sucedido hasta que amanecieron. No obstante, algunos residentes de la propia calle Atocha, como Yolanda Escalante, aseguraban que sí habían sentido ruido fuera de su vivienda. "Nos despertamos por el ruido sobre las 7.30 horas. Me he dado cuenta de que olía a quemado y me he asustado", explicó Escalante. "Salí a la ventana y vi que estaba el camión de los bomberos y ya estaban con la manguera", detalló la vecina, quien debido a la preocupación que le invadió al conocer que se trataba de un incendio en un edificio cercano se mantuvo alerta hasta que los efectivos de bomberos y los sanitarios se retiraron del lugar. "Vimos a los bomberos más tranquilos y supusimos que habría acabado", agregó la vecina de la calle Atocha.

Ya por la tarde, los servicios de cerrajería acudieron a la vivienda para realizar las labores necesarias.