La limpieza de emergencia en Vauste concluye sin rematar la descontaminación

La limpieza de emergencia de la antigua fábrica de Vauste y su subsuelo ha fnalizado tras la extracción de más de 95 toneladas de residuos peligrosos, pero sin que se hubieran eliminado por completo los contaminantes que durante años se filtraron a las aguas subterráneas y que afectaron a la fuente de La Mortera, que permanece precintada. Los trabajos de emergencia se dieron por concluidos precisamente después de que, en los análisis de dos muestreos consecutivos, en junio y julio, los niveles de los 13 contaminantes analizados estuvieran por debajo de los límites a partir de los cuales la normativa española obliga a proceder con labores de descontaminación. No obstante, en uno de esos contaminantes su concentración casi quintuplicaba que debería de tener para que no implicara un riesgo, lo que obliga a hacer seguimientos, pero no a intervenir.

Esta primera descontaminación de emergencia, tras detectarse niveles de contaminantes en las aguas subterráneas que suponían un riesgo para la salud humana, los efectuó durante prácticamente un año la empresa Rymoil. Fue un encargo del Principado, que ordenó la ejecución forzosa de esos trabajos ante la situación insolvencia de Vauste. El riesgo de afección al acuífero que hay bajo Gijón y a la fuente de La Mortera ya habían sido advertidos por un informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que detectó elevados niveles de contaminación en las aguas subterráneas. Desde que Rymoil inició en octubre de 2022 los trabajos, se ha logrado reducir drásticamente el nivel de los distintos contaminantes detectados en la fuente de La Mortera, en algunos casos hasta en un 95%. No obstante, en el informe que el pasado mes de septiembre remitió la empresa asturiana al Principado, se concluye que "se deberá plantear una segunda fase de mitigación" con la instalación de más pozos de bombeo a 30 y a 60 metros de profundidad, respectivamente para reducir aún más las concentraciones de los contaminantes que flotan sobre el acuífero y los que se van al fondo, respectivamente. Además de instalar esos pozos en un lugar donde no afecte al desarrollo urbanístico de la zona, Rymoil plantea que a las aguas contaminadas que se extraigan de los mismos se les aplique un tratamiento con diversas fases antes de su vertido al colector industrial. "La cantidad de agua bombeada diaria, así como su calidad y cantidad de vertido deberá ser aprobado por los organismos competentes correspondientes. Para ello será necesario plantear la realización de ensayos específicos con el agua del acuífero contaminado que permita un diseño eficaz y eficiente de la planta de tratamiento a utilizar", concluye el informe, que también plantea ir realizando muestreos en los pozos de bombeo ya instalados. El informe apunta como origen de la contaminación de las aguas subterráneas a tres zonas críticas donde pudieran haber existido vertidos: el foso de taladrinas, la zona de descarga de aceite y la zona de lavado de piezas. De los 355.750 kilos de residuos peligrosos de Vauste gestionados por Rymoil hasta el pasado 18 de julio (sin contar varios miles más en garrafas y bidones), 17-020 son residuo de cromo VI en solución, 54.780 aguas de proceso, 62.520 aguas contaminadas con disolventes, 82.480 aguas contaminadas en cisterna, 1.440 ácido clorhídrico en cisterna, 2.240 ácido sulfúrico en cisterna, 12.120 aceites, 94.070 taladrinas con virutas metálicas y 39.080 residuos contaminados con sustancias peligrosas. En los meses posteriores, la empresa Rymoil gestionó alrededor de otras 60 toneladas de agua con aceite del foso de taladrinas de la antigua fábrica de amortiguadores del alto de Pumarín. En el informe elaborado por la empresa que se encargó de la limpieza de emergencia en la fábrica de Vauste, se apunta que ese foso no estaba impermeabilizado, sino que se construyó directamente sobre la roca caliza, "posible origen de la contaminación por aceites y taladrinas", señalando que además los lubricantes que en su día se usaban en la maquinaria de la antigua fábrica acababan en ese foso, a través de canalizaciones. Un foso desde el que se vertía directamente, mediante bombeo, al colector municipal. En cuanto al posible origen de la contaminación por disolventes y aceites, este informe apunta a un depósito subterráneo de polipropileno de 5.000 litros, encajado en un cubetón de hormigón que "se encontró en pésimas condiciones, fisurado, plegado, y parcialmente lleno de aceite" en cuyo interior aún había 40.000 kilos de arenas contaminadas con concentraciones de hasta 37.000 miligramos por kilo de hidrocarburos derivados del petróleo. En cuanto a la contaminación por lubricantes, el informe apunta que "se detectan posibles fugas en las tuberías soterradas conectadas a depósitos de más de 90.000 litros. Los trabajos efectuados por Rymoil, finalizados en el mes de septiembre, también incluyeron análisis del suelo, concluyendo que, aunque estaban contaminados por hidrocarburos esa contaminación "no implica una afección del suelo en comparación con la contaminación obtenida en las muestras del agua subterránea de los informes de control realizados". Los elevados niveles de contaminación de las aguas subterráneas ya se habían detectado en Vauste al menos desde 2016. En un informe de junio de 2022, la empresa G+2 concluye que la afección a las aguas "supera los límites aceptables de riesgo por toxicidad y riesgo cancerígeno", ante la contaminación por hidrocarburos y compuestos organohalogenados volátiles. "Valores inaceptables" El informe de Rymoil evidencia también respecto a los análisis previos a iniciar las tareas de limpieza, "valores inaceptables para un acuífero de las características de la formación Gijón" en cuanto a las elevadas concentraciones detectadas de compuestos organohalogenados volátiles e hidrocarburos derivados del petróleo, los primeros de ellos presentes en la totalidad de la columna de agua del acuífero. En cambio, en otros contaminantes detectados, los niveles de los mismos estaban por debajo del límite que obliga a una descontaminación, en concreto, los metales, compuestos aromático volátiles, fenoles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, clorobencenos, clorofenoles, PCB, pesticidas clorados y acetonas. Los focos

Foso de taladrinas. Excavado en la roca y sin impermeabilizar, posible origen de filtraciones de aceite de taladrina al acuífero. Se extrajeron 60 toneladas de agua contaminada. Depósito fisurado. De 5.000 litros, posible origen de filtraciones de disolventes y aceites. Contenía 40.000 kilos de arenas contaminadas con hidrocarburos. Canalizaciones. La contaminación por lubricantes se atribuye a posibles fugas en tuberías soterradas conectadas a depósitos de más de 90.000 litros de capacidad.