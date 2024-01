La asociación Esto ye Ciares no impugnará la reunión del distrito Este en la que se eligió rehabilitar la antigua guardería del Chas para la sede vecinal de Viesques. "Se presentó gente que no estaba convocada, una anomalía, pero no queremos perjudicar a los vecinos de Viesques", explicó Víctor Díaz, presidente de la entidad, tras reunirse con Guzmán Pendás, concejal de Participación y Atención a la Ciudadanía. Pendás aseguró que tendrá en cuenta, en la elaboración del nuevo modelo de participación ciudadana, este tipo de cuestiones. "Intentaremos reglar asuntos como los distritinos y definir bien la parte social de los consejos", señaló el edil, que indicó que habrá una mesa de diálogo con formaciones políticas y asociaciones implicadas en la participación para consensuar estos aspectos.