Joaquín Miranda, aspirante a presidir el Grupo: "Es ilusionante"

Pistoletazo de salida a la carrera para elegir un nuevo presidente o presidenta para el Grupo Covadonga. El actual tesorero, Joaquín Miranda, cuyo nombre llevaba sonando ya desde hacía varias semanas –tanto que, hasta el actual presidente, Antonio Corripio, le había animado en público a presentarse a las elecciones–, ha confirmado ya que presentará una candidatura para tomar las riendas de la entidad deportiva. Miranda lleva casi ocho años siendo tesorero, el mismo tiempo que suma Corripio en la presidencia. Es de esperar, por tanto, que en el caso de ganar los comicios siga una línea continuista con la marcada por el actual dirigente. A falta de confirmarse de forma oficial, rivalizará con José Carlos Sarasola, exportavoz del grupo municipal de Ciudadanos durante ocho años. El exconcejal tiene pensado confirmar su candidatura, como muy tarde, a finales de semana.

"Me lo ha pedido tanta gente, es tan ilusionante que no podía decir que no", afirmó ayer Joaquín Miranda tras oficializar su candidatura. Miranda ha tenido un papel importante en las dos juntas directivas de Corripio. Ha sido el encargado de las cuentas del club y era la persona autorizada en las asambleas de socios para desgranar los datos económicos y los balances. Le ha tocado gestionar, como al resto de la directiva, la parte pecuniaria en los complejos momentos de la pandemia. Otro de sus retos, en el caso de imponerse en las elecciones, será la de sacar adelante el plan director del club que ya dejó enfilado en su último mandato Corripio. Otro será el de encauzar las relaciones con el gobierno local a raíz del asunto del anillo navegable y la reubicación de la sección de piragüismo, que ahora se encamina hacia la zona del Acuario.

Miranda es además trabajador del Ayuntamiento. Está integrado, tal y como consta en su currículum en internet, desde hace 33 años en el departamento de Orientación Laboral, del que es actualmente jefe. Además, ha sido director de Programas de promoción y desarrollo empresarial, así como director gerente de Gijón Turismo entre 2004 y 2008. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y tiene dos másters. Uno, por la Universidad de Oviedo en Desarrollo Local y otro, en Marketing Comercial, por el Instituto Directivos de Empresa. Su candidatura a presidir el Grupo Covadonga venía fraguándose desde hacía varias semanas. De hecho, Corripio, en un encuentro reciente con veteranos del Grupo organizado por Sergio Puente y al que asistió la alcaldesa, Carmen Moriyón, le animó a dar un paso adelante. "Es honesto y trabajador, ojalá se anime a dar el paso", manifestó el actual presidente sobre Miranda.

Su probable rival será José Carlos Sarasola. El exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento lleva perfilándose para presentar una candidatura desde hace meses, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Sarasola aún no ha confirmado que se vaya a presentar, pero sigue con la misma idea. "Estoy contento con la cantidad de gente que me está animando, pero es una decisión que me afecta a mí y a mi familia", expresó ayer el exconcejal, que está terminando de reunir sus últimos apoyos. Su decisión, explicó, la dará a conocer antes de la asamblea extraordinaria para oficializar las candidaturas, que está fijada para el próximo 15 de febrero. La idea que tiene es la de tenerlo completamente decidido para finales de la presente semana o, a los más tardar, para principios de la que viene.

No está ni mucho menos claro que las de Miranda y Sarasola vayan a ser las únicas candidaturas. Desde hace unos días suena también el nombre de Jaime Viña, el socio que impulsó junto a otros tres una moción de censura contra Corripio. Tampoco está descartado que pueda salir otra candidatura en los próximos días de cara a unas elecciones que, aunque sin fecha, se esperan para la segunda quincena de marzo.