Los vecinos exigen la descontaminación total del subsuelo de Vauste: "Hay que dar garantías"

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, recalca: "que la propia empresa que ha hecho la limpieza diga que lo óptimo sería hacer una segunda fase, implica que es que hay que hacer esa segunda fase, porque lo que hay que dar es la máxima garantía medioambiental para la salubridad de los vecinos y vecinas".

El presidente vecinal añade que "más allá de la limpieza y erradicación de algunos contaminantes y demás, poco más sabemos, espero que mañana (por hoy) en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente se facilite información de todo esto o que, en este caso sobre Vauste, la concejalía muestre la preocupación y pida al Principado la máxima claridad en estos temas".

Los vecinos quieren saber "qué es lo que se ha recogido ahí exactamente y si la nave está limpia completamente para su reutilización".

Los trabajos de Rymoil comenzaron en octubre de 2022, al encargarlos directamente el Principado aplicando una ejecución forzosa de los mismos ante la insolvencia de Vauste para acometerlos y los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de la consultoría G+2 alertando de que las concentraciones de contaminantes detectadas en las aguas subterráneas comportaban riesgos para la salud humana.

La fuente de La Mortera, a donde llegaron por gravedad los contaminantes más densos que el agua –los más ligeros quedaron en la parte superior del acuífero, que fluye en dirección contraria– permanece aún precintada.

Hasta julio de 2023 Rymoil había retirado ya 355 toneladas de residuos peligrosos, pendiente de retirar más de 60 toneladas adicionales, lo que se hizo en los meses posteriores. El informe apunta a tres focos de la contaminación, entre ellos un foso sin impermeabilizar construido directamente sobre la roca caliza, algo esto último calificado como "horripilante" por Paco Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción en Asturias.

Las alertas por contaminación y la combustión de carbón en El Musel, preocupaciones vecinales





El presidente de la FAV, Manuel Cañete, expresó ayer la preocupación vecinal por los episodios de alertas de contaminación en Gijón, mostrándose crítico con la actuación de las administraciones al respecto: "estoy viendo ahora desde mi ventana la nube de polución que se está acumulando en toda la zona oeste. Está activado el protocolo anticontaminación en realidad con unas medidas que son demasiado laxas, porque no sabemos en qué consisten, más allá de reducir la velocidad a 90 kilómetros por hora y no sé qué más medidas hay. Desde luego, el Ayuntamiento tiene muy poca potestad, pero no sabemos el Principado qué medidas está tomando. Es preocupante". Cañete también apunta que hay una parva de carbón en El Musel que lleva días ardiendo, algo que también preocupa a los vecinos. Se trata de autocombustión de carbón térmico de origen colombiano.