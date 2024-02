Los ángeles que emergieron del humo para salvar una vida en Cimadevilla

No había despuntado aún el sol sobre el parque de bomberos cuando a las siete de la mañana sonó el teléfono para sacar de la calma tensa de una noche tranquila al turno tres. Más tranquila, al menos, que el día cuando tuvieron que salir pitando de Roces a apagar las llamas en un contenedor, a sofocar el fuego en un cuadro eléctrico de un edificio y a comprobar de dónde venía un preocupante humo en la antigua Vauste. Al otro lado de la línea hablaba una vecina de Cimadevilla que, por casualidad, había despertado y notó un fuego en una vivienda de la calle Rosario. Esta llamada y el buen hacer de los bomberos salvaron la vida a una mujer de 25 años.

"Si esta vecina no se llega a despertar... no se entera nadie". Quienes hablan ahora son Ramón Barredo, Jaime Sánchez, Gustavo Montes, José Manuel Gancedo y Alfonso Ruiz que, junto a su jefe de turno, Íñigo Bravo, relatan a LA NUEVA ESPAÑA su heroica actuación del domingo, cuando rescataron a una joven atrapada en su casa, llena de humo, a consecuencia de un incendio desatado en su cocina. Tuvieron en esta operación, además de sus años de experiencia y su templanza, a la fortuna como aliada. Se dieron, cuentan ellos mismos, una serie de circunstancias, más allá de la llamada de la vecina, que jugaron a su favor para que la historia tuviera un final feliz. La joven, aunque intubada, llegó estable a Cabueñes.

Cuentan estos bomberos que la ubicación del incendio no estaba del todo clara. Y que no supieron –y esto es importante– hasta un poco después que dentro del piso había alguien. Tuvieron que aparcar el camión en la calle Vicaria, que quedó rodeado por las angostas calles del Barrio Alto por donde a duras penas suele caber un coche. "Teníamos la idea de que no era mucho. Siempre vas preparado para todo, eso por supuesto, pero por ejemplo cuando fue el incendio de El Mercante, el teléfono del parque no dejó de sonar ni un segundo", añaden. Los bomberos fueron a pie hasta la calle Rosario, sin tener claro dónde estaban las llamas, pero con un regusto a quemado en la nariz. Fue la vecina de la llamada la que les iluminó.

Al haber aparcado lejos y no tener ubicado el fuego tuvieron que dejar las mangueras en el vehículo. "Estaba como a unos 300 metros", puntualizan. Al llegar al portal, Ramón Barredo zarandeó la puerta y ésta cedió sin esfuerzo. He ahí otra de las casualidades de la historia. Identificado el lugar, mientras unos subían las escaleras, otros quedaron abajo tendiendo las mangueras. Empalmaron dos de 70 metros y otras dos de 45 para refrescar el piso, el segundo de un bloque de dos plantas. Su tensión subió cuando llegaron al primero. Escucharon una voz desesperada pidiendo socorro. "Pensamos que era alguien mayor porque sonaba muy débil", cuentan. Su actuación se aceleró. Y otra vez, la fortuna jugó de su lado. La puerta del piso, cerrada con llave por dentro, cedió a la mínima. "Le dimos un par de coces y abrió. No siempre pasa", atestiguan.

Se encontraron a la joven tirada en el suelo, con problemas para respirar. La casa ya estaba inundada de humo. "Estaba en las últimas, medio asfixiada", describen. El fuego se originó en la cocina. Creen que la víctima se fue a hacer la cena, se tumbó en el sofá y el sueño la pudo. Esta acción, aunque involuntaria, se unió a la serie de felices coincidencias. La casa es un dúplex y cuentan los bomberos que si hubiera subido a su cama, escaleras arriba, la cosa se habría puesto aún más complicada. Saben que la joven, al notar el humo, despertó. El miedo al ver la casa llena de humo la pudo. Las llaves de la puerta las había guardado en el bolso y no acertó a encontrarlas.

Precisan los bomberos que en los incendios, más que al fuego, a lo que hay que temer es al humo. "Mucha gente que muere quemada es porque el humo la ha tumbado", detallan. Según la temperatura, el monóxido de carbono y los tóxicos, dos bocanadas pueden ser fatales. Ellos en Cimadevilla supieron hacerse cargo de la situación, emerger como ángeles entre el humo negro, sacar a la chica y apagar el fuego. Un día más en su rutina que ayer tuvo otro episodio. Estos bomberos fueron los mismos que ayer apagaron otro fuego en El Cerillero.