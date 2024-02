Vivieron toda su vida juntos y, de alguna manera, vuelven a estarlo. Magdalena Eiró Martínez, la esposa de Ismael López, "Mael", el octogenario que falleció en septiembre en Montevil tras ser empujado en la calle sin motivo por un hombre con problemas mentales, falleció el martes a los 83 años. La mujer arrastraba una larga enfermedad que se vio, explica su hijo Ismael, "agravada por la tristeza". Los dos habían cumplido el pasado verano 59 años casados y hacían planes para celebrar sus bodas de diamante. Eiró nació en Santa Cruz de Mieres. Emigró con 18 años a trabajar a París. Ya era novia del que después fue su marido. La mujer regresó a Asturias para casarse con Ismael López. Luego, regresaron a Francia para trabajar hasta que, jubilados, se afincaron en Gijón. Su vida cambió en septiembre cuando dando un paseo por la calle Velázquez este hombre, ahora en prisión, empujó a "Mael". Su hijo quiere justicia. "A mis padres no me los van a devolver, per no quiero que esto vuelva a pasar", dijo.