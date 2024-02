La Federación asesorará al Grupo en aspectos técnicos del traslado

La Federación de Piragüismo del Principado de Asturias se ha ofrecido al Grupo de Cultura Covadonga para "ver los aspectos técnicos" de la práctica del piragüismo en Poniente, tal como el club deportivo ha acordado con el Ayuntamiento de Gijón. Un acuerdo que incluye a la Federación de Vela del Principado de Asturias, en cuya concesión en la varada de Fomento se habilitarán hangares y vestuarios para la sección de piragüismo del Grupo, desde donde los palistas se trasladarán a entrenar a la dársena de los antiguos astilleros del Cantábrico. Es la alternativa ante el cierre del anillo navegable del río Piles.

Miguel Gallo, presidente de la federación asturiana, no tuvo ayer más que buenas palabras para el acuerdo que pone fin al conflicto entre el Grupo y el Ayuntamiento: "Bienvenido el diálogo para resolver de una vez por todas el piragüismo en Gijón", señaló. Gallo no se queda en las buenas palabras, sino que ya trasladó también al presidente grupista, Antonio Corripio, una propuesta para crear una mesa de trabajo entre la Federación, el Grupo "y con las entidades que crea convenientes para desarrollar exhaustivamente todos los aspectos técnicos del piragüismo en la ciudad de Gijón", señalando Gallo que la entidad trasladará sus propuestas, pero recalcando que será el Grupo "el que lleva la iniciativa, al ser el único club de piragüismo en activo en Gijón", correspondiendo a la Federación darle apoyo. La propuesta de crear esa mesa de trabajo ha sido bien recibida por el Grupo, agregó.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Piragüismo, el asturiano Javier Herranz, expresó ayer su "apoyo absoluto al Grupo de Cultura Covadonga porque ha defendido siempre los intereses de la promoción del piragüismo; la decisión que tome el Grupo estará bien tomada". El máximo representante del piragüismo español también resaltó que "es de agradecer al Grupo de Cultura Covadonga y a su presidente el trabajo que han realizado todo este tiempo para que la actividad de piragüismo se pudiera seguir manteniendo en el centro de la ciudad".

Por su parte, Alberto Estrada, miembro del club Kayak Gijón, considera que "es de agradecer que este Ayuntamiento por lo menos se siente a dialogar e intente buscar soluciones", pero opina que "el espigón que dan para piragüismo es totalmente insuficiente para críos; en marea baja no hay agua y en marea alta sigue teniendo unos muros laterales enormes. Con críos en piragua y los monitores a tres o cuatro metros del agua, si no se hacen unos buenos sistemas de seguridad flotantes o, como en Trasona se pone una lancha motora eléctrica, no sé si habrá seguridad suficiente". Por otro lado, considera que también sería posible ampliar la zona de entrenamiento por fuera de la dársena de los antiguos astilleros del Cantábrico.

El nuevo emplazamiento para la práctica del piragüismo linda con las instalaciones de Bioparc Acuario de Gijón, cuyo director, Antonio Beneit, valoró ayer positivamente "que vaya a haber más actividad y, por lo tanto, más gente alrededor del acuario".