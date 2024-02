Malos humos por la polución: "Los niveles de alerta solo son un parche"

La elevación del Protocolo de actuación en caso de episodios de contaminación del aire al nivel 1 (aviso) no ha pillado por sorpresa a los vecinos de la zona oeste de Gijón. "Esto no es solución, sino una alarma que indica que las cosas no se están haciendo como se debería. Es un parche y una constatación de que estamos ante un problema que pone nuestra salud en juego", expresa el presidente de la Asociación de Vecinos de La Calzada, Carlos Arias.

Este líder vecinal asegura que la incomodidad por la polución ya se ha convertido en una tónica habitual. "Por desgracia, estamos bastante acostumbrados a vivir con unos niveles de contaminación elevados", cuenta Arias, quien detalla que la superación de los valores están generando problemas de irritación en garganta y ojos constantemente. Padecimientos que también impactan sobre quienes residen en el barrio de El Muselín, como asegura el dirigente de la asociación "El Muselín vivo", Sotero Rey. "Varias personas han tenido que ir al oculista porque no paraban de llorar", cuenta Rey, quien lamenta que los niveles de calidad del aire sigan empeorando con el paso del tiempo. "Hay días que no respiras, es como si hubiera niebla pero es humo causado por la combustión del carbón. El olor es insoportable", relata el presidente vecinal de El Muselín. Uno de los que también alza la voz ante la situación es José Ramón González, presidente de la asociación "Santa Cruz de Jove". "No paro de estornudar. Tengo un ataque de alergia terrorífico por la contaminación", manifiesta este vecino de Jove, zona en la que también habita Pili Hevia. A diario se ve obligada a limpiar los restos que produce la polución en la terraza, las ventanas y el interior de su vivienda. "Llegas desde la calle y ves que llenas el suelo de huellas. Al barrer te das cuenta de que todo está lleno de polvo", afirma Hevia. Los gijoneses son reacios a la hora de entender como eficaces las medidas que la consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias pone en marcha con la instauración del nivel de aviso. "Sabemos que cuando empiece a llover se desactivará y se limpiará la atmósfera por arte de magia", lamenta Xurde Lains, vecino de El Lauredal que pide "que todos los agentes que están sentados sobre la mesa en este tema intenten llegar a una solución a largo plazo y no algo que dure tres días y que al cuarto ya nos levante a todos dolor de cabeza". En el mismo barrio habita desde hace más de una década Cristina Suárez. "Los de esta zona cero vivimos en una de las más contaminadas de España y del mundo. Va cambiando el tipo de olor, unos días es más de sulfuro, otros de benceno... Hay para elegir y es horrible", lamenta.