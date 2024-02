"Solo quería darle un susto", dice el apuñalador de Pumarín, ahora en libertad

El vecino de Pumarín acusado de intentar apuñalar a su compañero de piso mientras dormía por una deuda quedó ayer en libertad tras declarar ante el juez que su intención no era quitarle la vida a su víctima, sino "darle un susto" porque le "había quitado dinero y medicación". Así lo manifestó el ahora procesado en este caso, que tuvo lugar el pasado martes en un piso de la calle Álava, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Allí se encontraban los dos: el agresor, que es el dueño de la vivienda y el agredido, que convivía de forma más o menos rutinaria con él.

La versión del procesado difiere de forma sensible de la que manifestó la víctima. Ésta había dicho que se encontraba durmiendo en su habitación cuando le despertaron con un puñetazo en el pecho. En un primer momento comento que, dado que la sala se encontraba en penumbra, no fue capaz de identificar qué fue lo que había pasado. Dijo que fue al encender la luz cuando advirtió al dueño del piso con un cuchillo de cortar el pan de la mano. Añadió que este le amenazó y le trató de apuñalar y que para evitar el filo de la hoja lo que hizo fue agarrarla con la palma de las manos. Sufrió cortes por ello y dijo que había sido pinchado en la nariz y golpeado.

Lo que dijo el procesado difiere de forma sensible con lo que manifestó el denunciante. Reconoció que, efectivamente, le fue a buscar un cuchillo de la mano pero que su objetivo no era emplearlo contra él para quitarle la vida, sino que tan solo quería pegarle un susto. Lo quería hacer porque consideraba que, mientras le dejaba su vivienda para dormir, esta persona aprovechaba para quitarle dinero y algunos de los medicamentos que toma desde hace tiempo. Lo que dijo el detenido fue que comenzó un forcejeo entre los dos, pero que no le golpeó, y que a consecuencia de ese forcejeo los dos resultaron heridos con cortes. El dueño del piso fue detenido por la Policía Nacional tras haber sido reducido por la víctima.

Fue trasladado a las dependencias de la comisaría de El Natahoyo donde se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes. Fue ayer ante el juez cuando sí que decidió contar la versión de los hechos. Según las fuentes consultadas, el detenido apenas tiene antecedentes. Tan solo consta una detención por un asunto menor que cometió cuando era menor de edad. Ahora, ronda los cincuenta años. El juez, tras escuchar su versión, optó por dejarle en libertad acusado de un delito de lesiones. Será ya en el juicio cuando conocerá si ingresa o no en la cárcel.