La Plataforma Feminista de Asturias y el equipo jurídico del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Cavasym) estudian una reciente sentencia judicial que obliga a una mujer víctima de maltrato a regresar a Vitoria, donde reside su exmarido, para que éste pueda ver cumplido su derecho de ver a las dos hijos que tienen en común. Según explican fuentes de la Plataforma Feminista, la mujer es asturiana, se casó en Vitoria, donde formó su familia, y después, hace ahora dos años, ya separada, se asentó en Gijón para estar más cerca de su familia, para «huir de una situación de violencia en todos los sentidos» y para poder «reincorporarse al mercado laboral». El sistema judicial de Vitoria, sin embargo, y siempre según la versión de la Plataforma, falla ahora que la mujer vulneró el régimen de visitas que se le había concedido al padre al haberse mudado «unilateralmente» a Gijón. «Es un caso evidente de violencia judicial», lamentan desde la Plataforma.

Estas mismas fuentes explican que la sentencia no hace ninguna referencia directa a esta mujer salvo en el momento en el que se decreta que debe garantizar el derecho del denunciando a ver sus hijos. «Hablamos de un hombre que no fue solo denunciado por violencia de género, sino que fue condenado, con él reconocimiento los hechos, tres delitos por este tema», sostienen desde la Plataforma, que reprochan que «la sentencia hace referencia a los supuestos derechos del padre pero no a los de una víctima de violencia de género». «Es un claro ejemplo de violencia judicial porque la sentencia obvia en todo momento que ella se fue de Vitoria para alejarse de su situación de maltrato y recuperar su vida», sostienen desde este colectivo feminista.

La mujer, que prefiere mantener el anonimato por seguridad, recurrió a esta Plataforma hace un tiempo para pedir ayuda y, gracias a eso, pudo recibir asesoramiento y ser apoyada en un largo proceso judicial que lleva años desarrollándose en Vitoria. «Pudimos contactar con el movimiento feminista de allí, que le hicieron de un día para otro una pancarta de apoyo y la acompañaron en el juicio. Les estamos muy agradecidas», señalan estas mismas fuentes, que explican que desde Asturias hay varias letradas estudiando el caso, que por ahora tildan de «sangrante», y para el que esperan poder darse toda la prisa posible, ya que con este nuevo fallo judicial la mujer, que sigue en Asturias, están incumpliendo la orden de un juez y, por tanto, cometiendo un posible delito. «Lo que está pasando es un ejemplo evidente de cómo la violencia judicial sigue activa», lamentan.