"Bocanada" repasa sus dos décadas de música en Gijón: "Estamos potentes, en nuestro mejor momento"

El pasado mes de julio la banda de rock "Bocanada" hizo su primera incursión en Asturias. Lo hicieron como teloneros de "Marea", con los que guardan una relación familiar, ya que los vocalistas de ambas formaciones, Martín y Kutxi respectivamente, son hermanos. "Fue la única vez que habíamos estado allí en Gijón, prometimos que íbamos a volver, y lo hacemos ahora, bien pronto, con mucha ilusión y ganas", explica Martín Romero, componente de "Bocanada", que ofrecerán esta noche a las 20.30 horas un concierto en la Sala Acapulco. "Vamos a cumplir porque dijimos que volvíamos y aquí estamos. Ahora esperemos que cumplan todos aquellos que dijeron que iban a venir a vernos", transmite con una sonrisa el vocalista.

Martín Romero está acompañado en este proyecto que surgió en 2006 de Juanito Lorente y Abel Martín a las guitarras, José Antonio Ruperez, "Rupi", al bajo, y José Alberto Peñaranda, "Pepo", a la batería. Actualmente se encuentran trabajando en su nuevo disco, que todavía no está acabo, pero del que ya se conocen algunos detalles. "Hay temas nuevos, como nuestro single que acaba de ver la luz en las últimas horas, ‘De corazón para dentro’, y ofreceremos alguna sorpresa más dentro de poco", explica Martín Romero.

Los últimos sonidos de "Bocanada", que se podrán descubrir en esta parada en Gijón, viran en torno a un sonido muy particular. "Siempre digo cuando sacamos cada canción que es una bocanada total. Llevamos sesenta y lo repito, porque creo que cada canción que hacemos tiene nuestra esencia. No es cuestión de encontrar más de lo mismo, porque son temas frescos, nuevos y que nos identifican". Y añade en la misma línea: "El público se encontrará más ‘Bocanada’, con más ganas de hacer música que nunca, y siempre con el rock muy presente, nunca falta".

Martín Romero hace una defensa del rock, un género que siempre se encuentra bajo la lupa, y del que analiza su situación actual: "No suelo ser muy crítico con esas cosas, pero considero que hubo un parón muy grande antes de la pandemia de bandas de rock. Creo que ahora vuelve a haber mucho movimiento, con gente muy joven que está haciendo cosas maravillosas, como ‘Los Cobardes’, por ejemplo. Eso sí, soy más viejo y sigo escuchando el rock and roll de toda la vida". Y ahí explica cuáles son sus predilecciones: ";Me gustan los grupos de siempre: ‘Los Suaves’, ‘Extremoduro’ o Rosendo; aunque también escucho mucho metal. Siempre he sido muy macarra para esas cosas".

"Bocanada" hará un repaso a toda su trayectoria en este concierto de Gijón, con un "incendiario y explosivo directo", que se sitúa en la víspera de su nuevo álbum, el sexto de su trayectoria: "Estamos viejos, pero potentes. No estuvimos en esta forma en los 18 años que llevamos juntos. Por eso queríamos salir a la carretera y no apalancarnos. Somos una banda poderosa".