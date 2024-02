Choque entre Deportes y Medio Ambiente por el traslado del parking de Las Mestas

Choque entre concejalías. La propuesta de la concejalía de Medio Ambiente de trasladar el parking de Las Mestas a la parcela al sur del complejo deportivo conocida como el "triangulín", convirtiendo el actual parking en zona verde, se ha topado con el rechazo de la concejalía de Deportes, que sostiene que la actuación perjudicaría al Hípico, a las pruebas de atletismo y a actividades que ahora se hacen en el "triangulín", como entrenamientos de rugby, fútbol americano y pruebas con quads. Los concejales de ambas áreas, Rodrigo Pintueles y Jorge Pañeda, los dos del PP, mantuvieron ayer una reunión al respecto, en la que el edil de Medio Ambiente pidió al de Deportes que le presentara un informe técnico sobre las afecciones deportivas del traslado del aparcamiento.

"Desde la Concejalía de Medio Ambiente creemos que esa nueva configuración del espacio mejoraría notablemente el proyecto actualmente planteado, porque permite una renaturalización más intensa del cauce del río, porque mejora el impacto paisajístico y porque se gana una nueva zona de ocio y esparcimiento para el conjunto de la ciudadanía", señaló ayer Pintueles respecto al plan para convertir en zona verde el parking actual, tal como se preveía en el proyecto original de renaturalización del Piles, proyecto que precisamente se había modificado ante la oposición del Patronato Deportivo. La recuperación de la idea original se volvió a poner sobre la mesa en la reunión del pasado miércoles del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, avalada por los vecinos de la zona este de Gijón y las organizaciones ecologistas.

Pintueles esperará a que el Patronato Deportivo Municipal le presente "un informe, de carácter técnico y lo más exhaustivo posible, que analice con detalle si el cambio propuesto altera la operatividad y funcionalidad del complejo deportivo de Las Mestas", agregando que "no pretendemos en ningún caso imponer nuestro criterio y atenderemos también las necesidades de logística y operativa que tiene esta instalación deportiva cuando se celebran grandes eventos, como el Concurso Hípico o las pruebas de la Federación de Atletismo. Sea como sea, en último término será una decisión fundamentada de carácter técnico y consensuada entre ambas concejalías".

Por su parte, Jorge Pañeda avanzó ayer por dónde va a ir el informe que remitirá a su colega: el traslado del parking en la práctica "supondría la desaparición del Campeonato de Saltos Internacional de Gijón, porque el nuevo parking no estaría dentro de un recinto cerrado, que es una de las exigencias de la Federación Ecuestre Internacional para homologar un campeonato como internacional", explicó el edil de Deportes tras la reunión. Esa normativa hace referencia, señala, a la zona de aparcamiento para los "130 camiones" que transportan a los caballos que participan en el concurso de saltos internacional, con lo que si los mismos se tienen que aparcar en una zona que no esté cerrada sólo se podrían celebrar campeonatos nacionales de saltos, no el internacional.

El informe contrario al cambio del aparcamiento también incluirá el rechazo a asfaltar y usar como parking el "Triangulín", debido a que actualmente se trata de una zona verde en la que calientan los atletas que participan en los campeonatos de España que se organizan en Las Mestas, desde donde pueden acceder al recinto deportivo sin pisar asfalto con sus tacos.

A eso se añade que el "Triangulín" es utilizado como zona de entrenamiento de equipos de rugby y de un equipo de fútbol americano, además de servir para el manejo de quads en los campus de verano.

La del concejal de Deportes no es la única voz crítica con la transformación en zona verde del parking de Las Mestas. También mostró ayer reparos a esta actuación, aunque por motivos diferentes, el presidente del Gijón Horse Jumping y directivo de la Federación Española de Hípica, Jesús Kocina, quien considera que la medida en la práctica supone eliminar un aparcamiento durante los concursos hípicos, ya que mientras el parking actual se utiliza para "entre 40 y 50 camiones", el "Triangulín" se habilita en esas fechas como aparcamiento para coches. Por eso, señala, con la conversión en zona verde del parking de Las Mestas y la adecuación del "Triangulín" como nuevo aparcamiento permanente, en la práctica se perderán plazas para coches a pesar de que en el "Triangulín" haya mayor capacidad que en el parking actual.

Kocina recalca que eso en la práctica puede acarrear problemas de aparcamiento durante la celebración de concursos hípicos en especial en el mes de agosto y también en julio.

Con el traslado al "Triangulín" de los camiones de los caballos, se eliminaría el sitio que ahora se utiliza como aparcamiento "para los coches de oficiales y técnicos" que participan en la organización del hípico, además de público.

"Lo coherente es sentarse y hablarlo y valorar todas las posibilidades; tendría que ofrecerse una alternativa de aparcamiento para que sea factible porque el "Triangulín" está lleno de coches cuando hay concursos", señala el presidente del Gijón Horse Jumping, quien además resalta que en agosto coinciden el Hípico con otros grandes eventos, lo que hace muy difícil encontrar aparcamiento en el entorno. "El parking más cercano, el de la Escuela de Marina Civil, pero está lejos. Para el hípico es un problema, si hay alternativa no la veo, más allá de decir que no se puede venir en coche", considera.