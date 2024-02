Apenas un lustro de vida y ya reinan en el teatro asturiano: la compañía gijonesa "La Westia" se lleva todas las miradas

Quizá porque nacieron poco antes de la pandemia, lo que provocó que se retrasase la puesta en marcha de su primer proyecto, el parón les sirvió también para coger tablas. Aunque son una compañía joven, sus integrantes vienen ya de otros proyectos y de estar muy vinculados a las artes escénicas. Pero lo que no soñaron nunca en "La Westia Producciones" fue con alzarse en tan pocos años de vida con seis de los doce premios "Oh!", en la decimoquinta entrega de los galardones que reparte Escena Asturias entre las compañías asturianas. Su éxito es incluso mayor si se tiene en cuenta que ganaron en seis de las diez categorías en las que presentaron su candidatura.

"Hay muy buen nivel de teatro en Asturias, lo normal es que los premios se repartan, por ejemplo el año pasado la gran triunfadora se llevó tres. Por eso estamos sorprendidos y muy alegres", destaca Francisco Pardo, uno de los integrantes de la compañía gijonesa, gran triunfadora en los premios de artes escénicas con "Ada Byron: la tejedora de números".

Francisco Rodríguez, César Alonso, Isabel Marcos e Ici Díaz son los cuatro integrantes de una compañía peculiar. Todos ellos, además, formaron parte del reparto de esta obra, que estuvo dirigida por Ernesto Arias, con Xana del Mar como ayudante de dirección. El jurado reconoció esta propuesta como la mejor en las categorías de espectáculo y dirección. Y en el plano individual Ernesto Arias fue reconocido en dirección; Ici Díaz, como intérprete femenina; Pelayo Rodríguez, en diseño de iluminación, y Azucena Rico, en indumentaria.

"Lo importante es que a partir de ahora nos salgan bolos, que sirva este premio para reflejar este trabajo serio y duro", comenta Pardo, que junto a sus compañeros siguen ahora con la promoción de este espectáculo, al igual que "La ley de la selva", el anterior, y que fue además el primero de "La Westia Producciones". Antes la compañía había debutado bajo la marca "A-66 Producciones", con la propuesta "Abre el ojo". "Nos quedamos después de esa producción menos gente y fue cuando hicimos este cambio de enfoque y nombre", subraya.

¿Y qué tiene de especial "Ada Byron: la tejedora de números" para llevarse tantos premios? "Queríamos dar relevancia a esa figura, la de Ada Byron. César Alonso es también profesor de Matemáticas en la Universidad de Oviedo. La conocía bien y se podría decir que es la primera creadora de un programa informático. Su nombre encima es muy desconocido, era hija de Lord Byron, el poeta británico, así que le hemos dado un toque poético y teatral a la obra bastante interesante", subraya Pardo sobre este trabajo, que sirve también de reivindicación del papel de la mujer: "Lo que Ada avanzó en la tecnología fue silenciado durante 80 años por el hecho de ser mujer, si lo hubiera descubierto un hombre estaríamos más avanzados en la informática. Ahora que está de moda la inteligencia artificial, ella era firme defensora de que las máquinas podrían llegar a pensar. Era una visionaria, que no tenía el empuje que debería por el simple hecho de ser una mujer".

Pardo, profesor en la ESAD, aprovecha este altavoz que les dan los premios "Oh!" para reivindicar más apoyo a las compañías: "La cultura es un bien público, nos olvidamos un poco de que otras acciones están subvencionadas, como la industria del automóvil. La subvención es una ayuda a la inversión, para dar un servicio público a la ciudadanía. Las ayudas de las administraciones no tenemos que tener esa sensación de que caen en saco roto y quieren alimentar a gente que no quiere trabajar".