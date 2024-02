Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se han enzarzado por un supuesto mal servicio.

"Basándome en otras opiniones reservé mesa para dos. Al llegar me dicen que no tenían ninguna reserva a mi nombre, que tengo que estar en lista de espera (todo sin pararse a hablar y casi persiguiendo yo al camarero). El local prácticamente vacío (abajo no había nadie) y arriba supongo que sí, ya que los camareros (con total falta de educación), no paraban de subir y bajar y no aclaraban nada a las personas que como yo tenían reserva o estaban esperando a que les dieran mesa", comienza el comentario.

Que sigue: "El colmo fue cuando veo que bajan una paellera con los restos de una paella y en vez de tirarlos a la basura los vuelven a echar en la paellera enorme que tenían para ir echando de allí las raciones. Evidentemente, tanto nosotros como otras personas que estaban esperando, salimos a buscar otro sitio. No puedo opinar de su comida, creo que será buena puesto que más tarde pasé por allí y estaba lleno, pero desde luego la atención terrible", critica el cliente.

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Primero de todo pedimos disculpas por este incidente en particular. Queremos informar a nuestros clientes que en las reservas siempre dejamos un tiempo prudencial de media hora por si los clientes han tenido un imprevisto pero pasado ese tiempo como es este caso y sin aviso al restaurante de que se van a retrasar entendemos que la reserva no se va a presentar y la mesa será ocupada si precisamos de ella", comienza.

Pero a medida que teclea, el calentón del empresario va en aumento. "Puedo aceptar que el cliente en este caso no lo entienda y se enfade (incluso insultando al personal al ofrecerles una nueva mesa), pero lo que no puedo entender es que se intente desprestigiar con mentiras y estos comentarios a un negocio. Ni tampoco es lógico que esta plataforma no modere este tipo de comentarios donde se pueden lanzar impunemente acusaciones de esta manera. Espero que esta plataforma corrija estas actitudes dañinas y no veraces que no aportan información sobre el negocio y si un intento de dañarlo", clama el empresario.

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.