Guzmán Pendás, concejal: "El nuevo modelo de participación debe ir más allá de las asociaciones de vecinos"

Tras el varapalo por el plantón de cuatro de los seis consejos de distrito, que rechazaron el proceso de participación que este año planteaba un listado cerrado de obras por falta de tiempo, Guzmán Pendás Molina (Gijón, 1971) ha visto la confirmación de que el modelo de participación ciudadana necesita renovarse. El edil popular de Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumos, Distritos, Cooperación al Desarrollo e Inmigración quiere una nueva hoja de ruta, "más abierta a la ciudadanía real", y espera "aclarar" definitivamente esta crisis próximamente con la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana.

–Tras la crisis por el plantón en distritos, ¿cómo valoraría ahora su relación con las asociaciones vecinales y con la FAV?

–La relación con las asociaciones siempre ha sido muy buena y sigue siéndolo. Y con la federación, he recibido una solicitud por parte de su presidente para reunirnos y, digamos, poder aclarar las cosas.

–¿Su equipo no tenía constancia de que hubiese quejas?

–Lo que planteamos, de forma excepcional, fue un proceso participativo que podríamos calificar como simplificado, solo por esta vez, y porque entendíamos que para un proceso participativo normal, con los vecinos eligiendo las obras a elegir, simplemente no teníamos tiempo por venir de un año electoral. Seguimos la recomendación de los técnicos, y ellos decían que, para valorar cómo hacer los pliegos de cada obra y licitarlos, esas obras tenían que quedar elegidas en el mayo anterior al año de ejecución. Ese fue el motivo. Respecto a su pregunta, las asociaciones sí nos habían pedido explicaciones en su momento. Y les explicamos a todas esto mismo, una por una. Y todas las dudas quedaron aclaradas. Nadie se marchó a su casa con ninguna reticencia, todos estaban contentos. Con la propia federación habíamos tenido una reunión, en la que estuvo también la concejalía de Infraestructuras, donde le explicamos este tema de las fechas con un boli y un papel.

–¿Entonces?

–Pues al final desde la federación se envió una declaración a todas las asociaciones con la que, creo, se incitó a los representantes a plantarse y no votar ninguna de las obras que se proponían desde el Ayuntamiento. Y eso fue lo que pasó. Ahora hay dos distritos, los de la zona Este y la Rural, que sí entendieron lo que les explicábamos y no cambiaron de opinión porque vieron que lo que les planteábamos, digamos, era la opción menos mala. Ahora serán ellos los primeros que verán iniciadas sus obras. Comenzarán de manera inminente.

–¿Y para el resto? ¿Hay una cronología?

–En cuanto dispongamos de la cuantía que se incluirá en los presupuestos participativos de 2025, que en mi concejalía creemos que debe ser bastante más que el millón de euros que tenemos ahora, se podrán reunir los distritos Este y Rural para empezar a debatir las obras que quieren para ese año. Mientras, los otros cuatro tienen que reunirse ahora para decidir, todavía, las que quieren para este 2024.

–La FAV, más allá de una participación activa, defiende incrementar el presupuesto que se destina a distritos.

–Yo también pienso que el dinero que se da hasta ahora es insuficiente. Pero también entiendo que los recursos del Ayuntamiento son limitados y que hay que jugar en un equilibrio siempre difícil. Muy pronto sabremos cuál será la cuantía para el año que viene. Dependo de la concejalía de Hacienda.

–¿Y cómo va el reglamento de participación?

–Estamos en fase de reuniones internas y a punto de convocar una mesa de trabajo en la que quiero que participe mucha gente, tanto entidades como personas interesadas de cualquier ámbito. El problema que estoy viendo en estos procesos, al final, es que en realidad no participa la gente. Me gustaría que más ciudadanos se interesasen por esto. Ciudadanos de a pie.

–¿A qué se refiere? ¿La participación vecinal debe ir más allá de las asociaciones de vecinos?

–Eso es muy importante. Las asociaciones son una herramienta clave en la participación, evidentemente, pero la ciudadanía real no está totalmente representada en ellas. Los dirigentes de las asociaciones representan a sus asociados, y esos socios no tienen por qué ser, ni muchísimo menos, todos los vecinos de su barrio. Con esto quiero decir que la participación ciudadana necesita un nuevo modelo acorde a los tiempos, intuitiva, sencilla y accesible. Y la gente tiene que saber, por un lado, que esa participación existe, y para eso hay que difundir mejor los procesos que convocamos. Y tiene que saber, también, que lo que va a votar va a servir para algo, que su decisión va a ser tenida en cuenta. En esa estrategia trabajamos ahora para que no siga pasando como hasta ahora: que montas un proceso participativo y de 273.000 personas votan cuatro.

–¿Cómo se articulará eso?

–Quiero reglar que en el presupuesto de participación ciudadana haya una cuantía significativa para la difusión mediática de cada proceso participativo. Para que si una concejalía quiere convocar un proceso de este tipo tenga herramientas para difundirlo y que la gente, tanta gente como sea posible, pueda dar su opinión.

–¿Cuándo verá la luz?

–La aprobación inicial del reglamento está previsto que vaya a Pleno en abril.

–¿Cree que evitará nuevos plantones?

–El cambio del reglamento participación ciudadana obligará a cambiar también el de funcionamiento orgánico de distritos, y en este último quiero incluir que cada vez que sea año electoral no ocurra este problema con los tiempos. Habrá que obligar a que en año electoral haya que activar el proceso de alguna manera, consensuada, para no volver a vernos así.

–En estos primeros meses ha visitado a buena parte del tejido asociativo. ¿Qué ha visto?

–Que los vecinos no piden por pedir, que sus demandas son importantes, y que agradecen mucho algo tan sencillo como que vayas a su barrio o su parroquia y les escuches. Las asociaciones realizan una labor desinteresada que valoro mucho. Tienen problemas comunes: saneamiento, limpieza, fibra óptica… Sobre todo, en la zona rural.

–La parroquias llevaban tiempo quejándose de su abandono.

–Creo que ahora ya no se pueden quejar y que son privilegiadas porque tienen a dos grandes concejales: uno que se pasa el día con ellos y otro (Gilberto Villoria) que va poniendo en marcha las obras. Aprecio mucho la labor de Gilberto. Creo que hacemos un gran equipo.

–¿Qué retos se plantea para el área de cooperación?

–El viernes 9 de febrero será el consejo de constitución. Lo primero será revisar el plan director. Lo aprobó la anterior corporación cuando ya estaba a punto de disolverse el Ayuntamiento y, bueno, básicamente llegamos y vimos que nos encasquetaron un plan de cuatro años... Tomaremos ese plan como base, pero hay que revisarlo. Como con la participación, para este área quiero trabajar más en el apartado de la difusión, en dar a conocer lo que Gijón hace en esta materia y ahondar en la sensibilidad de la ciudadanía. También, y en esta línea, me propongo crear unos premios de cooperación al desarrollo en Gijón con carácter anual.

–¿Para el año que viene?

–Para cuando tenga dinero (ríe).

–¿Plantea algún cambio en el área de mercados?

–Estamos trabajando en nuevos formatos para el mercado de Navidad. Es muy prematuro como para poder detallarlo, pero creemos que tiene que crecer y ya ha habido reuniones. El otro reto inminente es impulsar el mercado de La Camocha.

–La licitación de puestos vacantes dio muchos problemas.

–El mercado está bajo mínimos… Pero, más que por problemas de licitación, que tenía condiciones muy ventajosas, el conflicto está en la falta de interés. Es posible que no hayamos sabido explicar bien el potencial que tiene ese mercado.

–¿Qué se pretende hacer?

–Las personas que quieren emprender tienen que tener en su menú de opciones establecerse allí. Lo hablaré con la Agencia Local de Empleo. Pero entiendo que el mercado también tiene que ser más atractivo, y quizás lo necesario sería crear espacio gastronómico, un servicio hostelero de cualquier tipo, para lograrlo. Estamos estudiándolo ahora. Al mercado actualmente acude una clientela fija de los puestos que llevan allí mucho tiempo, pero el problema de fondo es que necesitamos darle un empuje real al comercio de proximidad. Esta semana tendremos varias reuniones sobre este proyecto. Respecto al mercado navideño, hemos tenido ya una reunión transversal, con casi todas las concejalías.

–Entre sus competencias se encuentran también los centros municipales.

–Podemos presumir mucho de ellos. Son una herramienta ideal para llevar pequeños ayuntamientos a los distritos. Tengo datos recientes sobre esto: en la última encuesta de satisfacción anual, que se publicará en breve, de una puntuación de 0 a 5, los centros municipales obtuvieron una media de 4,81. En 2022 hubo 1,61 millones de usos. Y se calcula que el año pasado se pasaron de los dos millones. Funcionan muy bien.

–Su gobierno aceptó crear un pequeño CMI en Nuevo Roces. ¿Ha habido avances?

–Estamos pendientes de una reunión con los vecinos para hacer un estudio de los usos que ellos necesitan, calcular cuántos metros cuadrados de espacio implicarían y, después, buscar un local. Mi compromiso es empezar a trabajar en ello en este primer trimestre del año.

–¿Se descarta hacer una nueva edificación?

–Sí, buscamos un local, ya sea propio o en alquiler. Construir sería mucho más costoso y trataremos de evitarlo. No quiero que le de un infarto a María Mitre (ríe).

–¿Cómo están el resto de centros?

–Necesitan mantenimiento y estamos en vías de solucionarlo. Este años pasamos de los algo más de 200.000 euros que se consignaron en presupuestos el año pasado a casi 800.000 euros que se invertirán este 2024.

–¿Tiene algún otro reto en mente para este mandato?

–En materia de inmigración, haremos guías de asesoramiento para inmigrantes, para que puedan tener una guía que les ayude a hacer sus trámites y facilitar su arraigo. Es un área que me interesa mucho. Estos días pienso en Venezuela, por los 25 años del chavismo. En Gijón hay 2.500 venezolanos con nacionalidad extranjera y un número incalculable con la nacionalidad española que lucha por recuperar un país en libertad. Respecto a Cegisa, el gran reto es el bosque de la calma del cementerio de Deva, que será un templo natural y un espacio de visita incluso para gente que no tenga a familiares allí. Estamos detallando el proyecto para presentarlo en el 25.º aniversario del cementerio, en noviembre.

–¿Cómo valora su trabajo de estos primeros meses?

–Me siento en un punto de inflexión. Ya he superado la toma de contacto con mi equipo y los servicios a mi cargo. Al principio uno no sabe por dónde empezar, pero ahora me encuentro bien y, siendo sincero, me di cuenta de que es diferente estar dentro y fuera del gobierno. Las ideas que defendías en campaña tienes que confrontarlas luego con la realidad de cómo funciona un Ayuntamiento, que no puede hacerlo todo a la vez. Y el área que yo llevo es muy amplia... Pero ahora ya conozco el terreno y por fin podré apoyarme en mi equipo y avanzar. No lo digo de manera presuntuosa, pero a partir de ahora se va a saber quién es saber Guzmán Pendás (ríe).

–¿Y cómo ve a su partido en su alianza con Foro?

–Es la primera vez que el PP forma parte del gobierno y creo que eso le hace grande y que no va a defraudar. Y a la ciudadanía yo la veo contenta. Creo que estamos bien.

–Su partido está a las puertas de su congreso local. ¿Apuesta por Ángela Pumariega?

–Para mí sería la candidata ideal. Decimos que los congresos se hacen para que el partido salga más fuerte y no para caer en cuitas internas ni personalismos y, en ese contexto, la mejor opción es Ángela. No tengo dudas.

–¿Qué opina de Pablo González?

–Que es uno de los mejores políticos que tiene Gijón. Y esto creo que lo comparte mucha gente.

–¿Celebra el desbloqueo del nombramiento de María Muñiz frente al área de Participación?–

Sí, es una persona que tiene unas excelentes habilidades para el tipo de trabajo que hay que desarrollar en mi concejalía, porque exige mucho trato personal con el ciudadano y con el tejido asociativo. Es una persona formidable.

–Ha habido muchos cambios en áreas de concejalías del PP en estas últimas semanas. ¿Ha llegado alguna presión desde Álvarez Garaya?

–¿Por qué en otras concejalías también se han hecho cambios? Pues coincidió. Yo desconozco que exista ningún tipo de presión por parte de nadie, lo digo con toda la sinceridad. Lo que yo veo es que cada concejal está tomando las decisiones que ellos consideran que son las mejores para el funcionamiento de la concejalía y, por consiguiente, para los ciudadanos de Gijón. Lo creo firmemente. En su momento se tiró con los (nombramientos) que ya había y después se ejecutaron los cambios que cada concejal consideró oportuno. No tuve presiones.

–Otro nombre que suena estos días para incorporarse al grupo municipal es Cristina Villanueva.

–A mí me encantaría porque es una compañera genial, y como trabajadora también. Sí parece que suena últimamente para incorporarse la estructura municipal, pero desconozco si hay algo decidido.