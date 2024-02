Habla el dueño de la joyería de Gijón asaltada por butroneros: "Los cogieron rápido; para lo que roban, no merece el trastorno que hacen"

Con las manos en la masa. Así pilló en la madrugada de ayer la Policía Local de Gijón a dos ladrones que estaban asaltando una relojería en plena calle Corrida. Para efectuar el asalto, los cacos, A. M., de 20 años, y M. B., de 51, habían hecho un agujero en el cristal. El aviso lo dio un vecino de la zona tras escuchar golpes en el local. Eran las 4.40 horas. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes se encontraron a los butroneros agachados frente al escaparate del local. "La policía estaba patrullando por la zona y los cogieron rápido", afirmaba en la tarde de ayer el responsable del negocio en el que tuvo lugar el asalto, que prefiere mantener su identidad y la del local en el anonimato.

En el arresto, los agentes también lograron recuperar el botín que ya obraba en las manos de los cacos. Entre los productos rescatados había relojes, anillos, pulseras y colgantes. También les incautaron las herramientas con las que habían perforado la luna del establecimiento. "No era de mucho valor lo que llevaban", relató el comerciante, quien apuntaba apenado que "no merece todo el trastorno que hacen para lo que roban", aunque la de ayer, por suerte, era "la primera vez que nos sucedía algo parecido".

La noticia del robo corrió como la pólvora por los negocios de la zona. "Me sorprende que ocurra. Afortunadamente no hemos tenido ningún incidente en este periodo de 21 años que llevamos aquí", señaló Fernando Mora, director de una librería próxima a la joyería, confiado de que el incidente de la pasada madrugada no sea más que un hecho aislado. "Estoy seguro de que la policía tiene esto controlado. Gijón tradicionalmente ha sido una de las ciudades más seguras de España y no ha tenido un índice de criminalidad preocupante", destacó.

En esa misma línea se pronunciaba Elena Gamallo, empleada de una tienda de ropa próxima al lugar del suceso. "Por la noche nunca hemos tenido ningún problema ni nos han generado desperfectos. Que esto ocurra genera intranquilidad y desconfianza", apuntó la comerciante, que lamentó las consecuencias que suponen estos acontecimientos para los negocios: "Hace poco tuvimos una pintada y ya eso genera gastos. Tienes que llamar al seguro, ir a comisaría y perder tiempo describiendo todo"

El robo también generó extrañeza entre los vecinos, más aún teniendo en cuenta que se trata de una de las calles más céntricas de la ciudad. "Aquí, en la calle Corrida, es la primera vez que veo algo así. Me sorprende y me preocupa que esto ocurra", afirmó Javier Vázquez, quien defendió que se podrían perfeccionar los sistemas de seguridad en las calles. "Esto debería de estar más controlado. No sobraría tener unas cámaras", propuso Mario Valentín, otro vecino de la zona, también lamentó lo ocurrido: "No debería ocurrir en una ciudad como Gijón".