Joaquín Miranda es el tesorero de la directiva saliente del Grupo, cuya gestión defiende como precandidato a presidir la entidad.

–¿Qué le ha motivado?

–Lo grandioso de la entidad y del reto y que me lo han pedido muchos socios. Estoy ilusionado.

–¿Sus principales propuestas?

–Estamos con el programa electoral en pañales. Evidentemente la gente tiene que tener los mejores espacios y servicios. Hay que reordenar e incluso construir instalaciones nuevas. También considero que hay que buscar el equilibrio entre nuestras cuatro sedes. En la de Las Mestas, que está superaprovechada, es donde más espacios habría que aumentar, pero hay que potenciar que Mareo se use más todo el año y no sólo en verano. El Grupín previsiblemente va a crecer su local por el surf. Y la sede de Begoña está cambiando su identidad, porque además de lugar de estudio y juegos de mesa y billar, también se están haciendo allí sesiones de yoga y pilates. También planteo que cuanto más participación haya mejor.

–¿Qué cambiaría?

–Lo que planteo es reforzar lo anterior, hacer más grande lo que ya es grande, que es el Club y mejorar más la gestión, que ya fue buena.

–¿Qué opina de la solución para el piragüismo?

–Yo diría que no es la solución, diría que es el camino a una solución. Hasta ahora estaba la cosa un poco parada y afortunadamente se reactiva, pero esa solución que se ha planteado de forma temporal se puede mejorar. El Piles vamos a dejarlo ahí aparcado los años que dure la obra, pero yo creo que todos pensamos que el mejor sitio para el piragüismo sería el Piles. Si se pudiese volver al Piles cuando pasen los cinco años de garantía que se exigen por los fondos europeos, sería lo mejor, para que los niños pequeños bajen el pantalán y puedan remar ahí. Con la solución que se ha planteado mientras, partimos de algo que hay que mejorar.

–¿La relación con el Ayuntamiento?

–La veo bien. Ya se retiraron los recursos (por el anillo navegable). Yo veo fundamental que esas relaciones sean buenas; las dos entidades más importantes de la ciudad tienen que entenderse a la fuerza.

–Hábleme de La Torriente

–Aunque ahora no sepa lo que vamos a hacer, para algo compramos esa finca. Hay unas ideas que quedaron a la mitad, en lo que llamamos Plan Director, para reordenar espacios, desarrollar espacios nuevos y hacer infraestructuras nuevas. Hay que analizarlo todo de manera global y en ese marco tenemos que aprovechar la finca de La Torriente.

–¿Por qué cree que le deben votar?

–Yo lo que puedo decir es que no creo que haya nadie más gijonés y más grupista que yo. Pero también quiero enfocar esto de dos formas. Una cosa es el uso diario del Grupo que hago yo. Y otra parte que creo que es la que me da ventaja, lo digo sin mirar para nadie, sino sólo para mí mismo, a quien me quiera votar le puedo decir que yo tengo la ventaja del conocimiento de estos ocho últimos años de haber sido tesorero del Grupo con todo lo que eso implica, de conocimiento de todos los entresijos, de coste de todo. También el haber hecho algún "milagro". Pese a la pandemia y la subida de un millón de euros de los costes de la energía, llevamos los últimos ocho años dando un resultado positivo, moderado, porque el Grupo no está para ganar dinero, pero siempre habiendo ejecutado el presupuesto al 99,5%. Hay una solvencia demostrada.