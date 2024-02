Lorenzo Moncloa, barítono: "Es importante atraer nuevos públicos a los espacios líricos"

Entre este próximo viernes y el domingo la compañía "La Fura dels Baus" ofrecerán cuatro pases de su espectáculo "Carmina Burna", un show que conserva la poderosa música de Carl Orff, que ha sido visto por 350.000 personas de tres continentes, y que ahora se podrá disfrutar en Asturias. Lorenzo Moncloa es barítono de un amplio reparto que intenta conseguir que el público viva un experiencia única, que combina la música con otros elementos, como un cilindro de ocho metros de diámetro que envuelve a los músicos en el escenario y sobre el que se sitúa esta obra.

–¿Cómo definiría esta propuesta?

–Es un espectáculo musical que te hace vivirlo con los cinco sentidos. Hay interacción con la gente, es algo para todos los públicos, no solo para el que le gusta la música clásica. Hay una música que todos conocen. Es un show que gusta y emociona.

–¿Qué tiene de especial la base del show, que es la obra "Carmina Burana", compuesta hace 90 años?

–Es una música preciosa, muy melódica, que huye de modernismo extraños, de esta música rara que hoy podríamos definir como no melódica. En este montaje, que es tan exigente físicamente, porque no solo cantas. En mi caso tan pronto canto dentro de un tanque lleno de agua, como me seco, y voy corriendo al patio de butacas. Es una música que transmite sueños y emociones, y eso se nota entre la gente.

–La apuesta que presentan hace que la música clásica sea más atractivo para un público que tiene ciertas reticencias a descubrirla. ¿Cómo de imponer es innovar y adaptarse a los tiempos para llegar a más gente?

–Es muy importante. Es una forma de enganchar un público, que puede verlo como alejado de los espacios líricos, pero aquí va a ver un espectáculo envuelto con tantas cosas... Cuando parece que no te puede sorprender, lo hace de nuevo, y aparece una soprano cantando a cuatro metros de altura en una grúa por ejemplo, o colgada de unas cadenas. Se escuchará un "Carmina Burana" de alta producción musical, pero es necesario enganchar a nuevos públicos, por eso se le ha dado a esta producción una serie de ingredientes que no deja a nadie indiferente en la butaca. Esperemos que esto sirva para atraer nuevos públicos a los espacios líricos.

–¿Qué es lo que mas le ha sorprendido o la mayor vuelta de tuerca que dan?

–Es muy difícil quedarme con algo, porque es una continua sucesión de acciones que sorprenden al público. Cuando la gente cree que no puede pasar algo diferente, aparece otra cosa. Ese es el éxito de la función. La gente está una hora y media sorprendida.

–¿En algún momento se imaginaba estar metido en un proyecto así?

–Tengo mucha trayectoria artística, con grandes producciones de ópera y zarzuela, pero quizás con esta exigencia física y este impacto, nunca he vivido un espectáculo tan intenso.

–¿Cuánta gente forma parte del espectáculo?

–Contando con técnicos hay más de 50 personas, y en el escenario nos juntamos unas 40 tranquilamente.

–No es algo habitual una producción con tantos participantes.

–Sí. Y diría que sería una locura, sino fuera porque ya la gente se ha acostumbrado tanto, que llevamos toda la gira llenando y añadiendo días. Las entradas se agotan enseguida. Incluso muchísimos repiten.

–Aunque adquiren mucho protagonismo los efectos, ¿qué papel le da la voz en "Carmina Burana"?

–El montaje ya estaba hecho y es espectacular, con proyecciones, con audivosuales y mucha creatividad. Pero el plato fuerte es una selección de artistas. No solo formamos parte con buenas voces, sino que se necesita un físico a la altura de este show, por lo que hay mucha gente muy buena vocalmente que se ha quedado fuera. También resaltaría que hay un coro de 16 personas que es casi como 50.