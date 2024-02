El palacio de Contrueces, un refugio de inspiración

El viejo palacio de San Andrés de Cornellana se ha ido convirtiendo, desde su apertura como residencia artística a finales del año pasado, en un ecosistema creativo que avanza por cuatro frentes. El despacho de García de Marina se ha ido desbordando de objetos para retratar: en sus mesas hay varias figuras de manos que señalan hacia arriba, un cerebro de goma, un tablero de ajedrez con velas de té en vez de piezas. Mario M. Martínez tiene bocetos de dibujos pegados en las paredes y trabaja con objetos más pesados: tiene una vieja aldaba de hierro sobre la mesa y varias planchas de madera que empiezan a tomar forma para su futuro proyecto escultórico. En la planta de arriba, Olimpia Oyonarte trabaja con el cuerpo, bailando, así que su sala de trabajo está despejada y el suelo luce forrado con unas láminas mate de linóleo. Y en el exterior, y ahora ya acompañada por una decena de compañeros, Virginia López avanza en su objetivo de "regalarle" al palacete un jardín. Los cuatro creadores, primeros "fichajes" de una residencia artística que lanzará su primera convocatoria oficial este año, agradecen el "lujo" de poder trabajar tranquilos y en compañía de mentes creativas: "Nos podremos inspirar entre nosotros".

La Fundación Municipal de Cultura estima que el palacete podrá albergar a unos 15 artistas a la vez, así que los cuatro escogidos trabajan con mucha holgura y, casi siempre, solos, aunque esto último esperan resolverlo estos meses. "Hasta ahora tenemos disponibilidad en horarios diferentes y hemos coincidido muy poco, así que estamos trabajando muy tranquilos, pero me da un poco de pena", reconoce Martínez. "Espero que coincidamos más a partir de ahora: la convivencia entre disciplinas artísticas diferentes nos podría ayudar mucho y tenemos que apoyarnos entre nosotros", coincide Oyonarte.

Los cuatro creadores coinciden en que la principal ventaja de la residencia es contar con un espacio propio para trabajar. "Hubo muchos proyectos que no me podía ni plantear porque el montaje y desmontaje me obligaría a tener hipotecado el salón de casa durante semanas", reconoce M. Martínez, que con esta estancia está logrando, sobre todo, explorar nuevas vías en su trabajo escultórico. "Aquí puedo desarrollar un lenguaje nuevo con ideas que ya venía pensando en gráfica y dibujo. No tengo un proyecto del todo claro, y eso me bloqueó un poco a la hora de arrancar, pero ahora las cosas empiezan a tomar forma", agradece.

Oyonarte, por su parte, aterrizó en Contrueces con la idea clara de desarrollar piezas de danza relacionadas con espacios culturales de la ciudad. "Ya hice una y estoy empezando a crear una nueva", celebra. De Marina se encuentra en una situación similar. "Es la primera vez que puedo separar mi casa y mi lugar de trabajo y me está ayudando mucho para cerrar mis próximas exposiciones. Me voy a ir a Cuba, a México y a San Petersburgo próximamente", señala el gijonés, que está compartiendo su proceso en redes y anima a vecinos del barrio a visitarles. "Mi puerta está abierta porque me interesa que la gente vea que, en mi caso, mi proceso no tiene demasiada ciencia. Por ahora estoy contento, a la gente le llama mucho la atención", añade. López, por último, está realizando talleres sobre botánica con algo más de una decena de compañeros para consensuar su modelo de jardín. "Me daba una pena tremenda que este palacio no tuviese uno. Los jardines están reconocidos como obras de arte, son patrimonio, así que aspiro a hacer también un trabajo de conciencia social", expone.