"Lo más parecido que vio a un balón de rugby debe de ser un melón": la réplica de un edil gijonés al líder vecinal urbano por el traslado del parking de Las Mestas

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda (PP), quiso ayer replicar al apoyo que ha manifestado el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) a la propuesta de trasladar el parking de Las Mestas al "Triangulín", transformando el actual en una zona verde como estaba previsto en el proyecto inicial de renaturalización del río Piles. Un proyecto que se modificó ante el rechazo, el pasado mes de agosto, del Patronato Deportivo Municipal alegando entre otras cosas que el cambio impediría la celebración del campeonato internacional de saltos del Hípico. La Federación de Atletismo también ha indicado que transformar el "Triangulín", actualmente un prado, en parking, impediría celebrar pruebas nacionales e internacionales al ser la zona que usan los atletas para calentar. Esta parcela también se usa para las escuelas deportivas de rugby del Patronato.

La recuperación del proyecto inicial de renaturalización del Piles, que incluía el traslado del parking, volvió a ponerse sobre la mesa en la reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente del pasado miércoles. Este proyecto es respaldado por el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, pero cuestionado, ante su impacto en las actividades deportivas, por el concejal de Deportes, el también popular Jorge Pañeda. El presidente de la FAV se posicionó el pasado sábado a favor del traslado del actual parking argumentando que "si el proyecto ambiental plantea como solución verdificar ese espacio será porque es bueno en la reforma integral del proyecto" y que esa solución no puede bloquearse por los "15 días" al año del Hípico.

La réplica de Jorge Pañeda no se hizo esperar y el concejal señalaba ayer respecto a Cañete (que además de presidente de la FAV también lo es de la asociación de vecinos del Polígono de Pumarín) que "una persona que representa a una asociación de vecinos que vive a tres kilómetros de Las Mestas, que realmente no sabe cómo es el uso diario de nuestras instalaciones y lo más cercano que vio a un balón de rugby debe de ser un melón, no es una voz autorizada para poder hablar del uso de las instalaciones deportivas".

El edil incidió en ese argumento: "Parece que aquí todo el mundo puede hablar de lo que hay dentro de las instalaciones del Patronato, como si fuera todo el mundo una voz facultativa autorizada, cuando lo que tiene que hacer la gente es preguntarnos a nosotros si realmente se pueden usar o no se pueden usar".

Jorge Pañeda agregó que de cara al objetivo de renaturalizar "si dejamos el ‘Triangulín’ como está, eso ya es un prado, por lo tanto ya es verde, ya es ecologista y no hay que asfaltar. Y si ya hay 180 plazas de parking (en el actual), ¿para qué queremos hacer 220 (en el ‘Triangulín’? Total, dejamos un prao que lo necesitamos para unos usos y eso es lo más ecologista que hay", a lo que añade que con el proyecto actual de renaturalización del Piles el suelo del parking actual se va a cambiar por uno con celosía de cemento en la que "se va a ver la hierba que crece a través suyo. Por lo tanto, vamos a tener un prado y medio y no un parking asfaltado como quieren los ecologistas y Cañete, que vive a tres kilómetros de ahí y no sabe el uso que tenemos" para esa zona.

El concejal argumenta que "nosotros queremos dejar un prado y medio, o sea, que más ecologistas y más en la linea de la renaturalización estamos nosotros, el Patronato", para a renglón seguido preguntarse "¿por qué la gente tiene que meter las narices en las instalaciones del Patronato, si esto está bien o si esto está mal? Los usos que tenemos que darle para atletismo como bien dijo el presidente de la Federación, y los que necesitamos nosotros para el Hípico son los usos que son", en este último caso, insiste, por los requisitos que pone la Federación Ecuestre Internacional para poder organizar un campeonato de categoría internacional en Las Mestas. "Si no, perderemos lo que está", añadió.

El edil considera que su planteamiento está en linea con el ecologismo porque "estamos por la labor de dejar un prado como está, no queremos asfaltar nada". Además, insiste en que la actuación que se plantea para trasladar al "Triangulín" el parking de Las Mestas, convirtiendo el actual en un espacio verde es algo que "no va dentro de los fondos europeos y por lo tanto no se pierde nada si no se hace", abogando porque los fondos se utilicen entre otras cosas, como para poner arbolado en la parcela que va a surgir del relleno del canal de derivación entre los ríos Piles y Peñafrancia, que actualmente forma el anillo navegable.

Concluye indicando que "mi postura siempre cercana a la de mi compañero Rodrigo Pintueles, que por algo somos del mismo partido y los dos buscamos no perder los fondos, hacer la renaturalización y estar en la mayor sintonía posible, pero tenemos que ponernos de acuerdo en el uso de las instalaciones".

Los ecologistas apuestan por recuperar el proyecto original del Piles, alejando los coches

Las organizaciones ecologistas apuestan por recuperar el proyecto original de la renaturalización del Piles. Así, Paco Ramos, de Ecologistas en Acción señala que "valoramos muy positivamente la propuesta de tratar de recuperar la idea ‘original’ de alejar lo más posible las zonas de aparcamiento existentes en Las Mestas de la nueva senda por la margen derecha del Río Piles". Ramos espera que se encuentre una "solución" tanto para esa "mejora del proyecto de renaturalización" como para "dar servicio a las actividades deportivas" en los alrededor de 6.000 m2 que se recuperará con la eliminación del canal entre el Piles y el Peñafrancia. José Manuel Lago, de la Coordinadora Ecologista de Asturias señaló por su parte que "apoyamos a Pintueles en su propuesta de retirar los aparcamientos de las Mestas y hacer de la senda fluvial un espacio más verde, ecológico y libre de humos", como ya expresaron en el Consejo de Medio Ambiente.