Rechazo vecinal a que el "plantón" de los distritos de Gijón pueda retrasar sus obras

A juicio de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, el "plantón" de los cuatro de los seis distritos vecinales que se negaron a votar un listado cerrado de obras podría solucionarse "este mes". Así lo asegura Manuel Cañete, presidente de la entidad, en respuesta a la entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA al edil popular Guzmán Pendás, donde éste aseguraba que las obras para estos cuatro distritos avanzarían con más retraso y que por eso su concejalía había propuesto votar ese año, de manera excepcional, un listado de obras propuestas por el Ayuntamiento. Pendás señaló que ese proceso "simplificado" de participación lo habían recomendado los técnicos, a quienes ahora Cañete reprocha que "no hicieron su trabajo" por "no entender" el modelo de participación.

Pendás defendió en la entrevista la importancia de dar con un nuevo modelo participativo ampliado y que vaya más allá de las asociaciones vecinales, porque éstas, dijo, "no representan a toda la ciudadanía", sino a "sus socios". "Se debe fomentar la participación", coincide Cañete, que no obstante dice "esperar" que "la idea" de Pendás "no sea vaciar a las asociaciones vecinales de fuerza y de contenido". "Desde mi punto de vista el papel fundamental de las asociaciones vecinales debería ser potenciado por las administraciones públicas y no al contrario", razona: "Llevamos años pidiendo que (el reglamento) se actualice para darle más contenido".