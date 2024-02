Cañete responde a Pañeda (PP): "No sé si el concejal de Deportes sabe cómo funciona la democracia"

"Mi padre era un gran conocedor de los melones, venía de tierra de meloneros, fue agricultor mucho tiempo en Andalucía, por lo que diferencio claramente un balón de rugby de un melón, sobre todo en el sabor". Así, con cierta retranca, responde el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV), Manuel Cañete, a las declaraciones del edil de Deportes, Jorge Pañeda (PP), que el pasado domingo afirmó que el líder vecinal no era una voz autorizada para opinar sobre la propuesta de trasladar el parking de Las Mestas al "Triangulín". El edil popular consideraba que el líder vecinal desconoce las instalaciones deportivas de Las Mestas y "lo más cercano que debió de ver a un balón de rugby debe de ser un melón".

Ante las declaraciones de Pañeda cuestionando que el representante vecinal sea una voz autorizada para opinar sobre el asunto que afecta a instalaciones deportivas, Cañete se pregunta "si el concejal sabe cómo funciona el tema de la democracia". "Yo no voy a dar lecciones a nadie de nada, pero a mí de democracia tampoco me las dan. El día que dieron clases de democracia y educación el faltó", responde. Además, Cañete considera "una falta absoluta de respeto" las declaraciones del concejal de Deportes, sobre las que el interesado tuvo la oportunidad de hablar con otros miembros del equipo de gobierno, tanto del PP como de Foro, quienes "están sorprendidos de las declaraciones del concejal de Deportes y me han transmitido que las encuentran desafortunadas". Cañete también señaló que si Jorge Pañeda "está ahí, es responsabilidad de la Alcaldesa y de sus compañeros" en el gobierno, recordando que Moriyón ya exulsó a Vox.

Pañeda, por su parte, volvió a insistir ayer en que desde el Patronato Deportivo Municipal se quiere "reivindicar el trabajo que conlleva tener a más de 10.000 deportistas en las sobresaturadas instalaciones deportivas municipales". "Cuando la gente habla de quitar un prao tienen que preguntarnos primero qué uso tiene. En su momento, se quitó el campo de fútbol de Portuarios para hacer un aparcamiento, el campo de rugby de La Calzada, igual. Entre la piscina y el polideportivo de El Llano hay una zona verde donde se hace yoga y pilates y va a desaparecer porque allí irá una escuela de 0 a 3 años", señaló Pañeda. Y remató: "desde el Patronato pretendemos velar por la salud de los gijoneses y queremos un río limpio, una ecología relacionada con el deporte. Lo que quiero decir es que la gente, antes de hablar, nos pregunte, que no hablen sin tener los datos de lo que podría pasar".

Por su parte, el PSOE afeó ayer las palabras de Pañeda. "Son una falta de respeto al asociacionismo en la ciudad", señaló Jacobo López.