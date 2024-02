Un Carnaval tras el cristal: así antroxan los comerciantes gijoneses sus negocios

Los comercios también se "disfrazan" para el Antroxu. Ya son numerosos los negocios que se engalanan estos días para disfrutar del Carnaval. Algunos van más adelantados que otros, eso sí. La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y Divertia se han unido para que los escaparates luzcan espíritu "antroxero" y, además, sean instrumento de información y difusión de las actividades carnavaleras que arrancarán con el Jueves de Comadres.

En la tienda Jesús Pastor, junto a sartenes y cazuelas, hay máscaras y parches de pirata. Ya sea en Navidad, en San Valentín, en Pascua o en otra festividad, el negocio se vuelca para adornar su escaparate. El Carnaval no podía faltar. "Cualquier iniciativa para animar el comercio es bienvenida", afirma la encargada María José de la Roza, para la que es positivo para la ciudad tener "escaparates atractivos" en esta época carnavalesca.

Cristina Pena, propietaria de la tienda Tuink Gijón, se ha venido arriba. El confeti se desparrama por una zona en el que hay espacio para serpentinas, guantes de payaso, boas y antifaces. "Quería ponerlo festivalero", comenta Pena, que lleva poco tiempo en el negocio. "Me animé porque da más vida. Aunque sea una calle por la que no pasará el desfile ni nada, hay que dar un toque de alegría pese a que el establecimiento no tenga nada que ver con cosas de Carnaval", señala Cristina Pena. Para ella, las ventas no crecen por decorar la tienda, sino que los tiros van más por lo estético. "No ocupa mucho tiempo poner algo y así alegramos el día a día", reivindica.

En Deportes Amieva la decoración continúa en proceso. Por el momento, unas serpentinas se deslizan por varias partes del escaparate. "Aún no me dio a tiempo a poner antifaces y máscaras", bromea Ángeles Amieva, propietaria del negocio, que tiene una visión similar a Cristina Pena en cuanto a la repercusión de los adornos a nivel empresarial. "Es cierto que da más vida, pero no más ventas. Ojalá estas actividades no se concentren siempre en las mismas calles", remarca.

"Esto da vidilla a los comercios. Es una gran iniciativa para animar Gijón", asegura Carmen García, dependienta de Sagal Joyeros, ataviada con unas gafas festivas y con serpentinas al cuello. García se mete de lleno en el Carnaval. "Es muy tradicional, aquí se vive muchísimo", apunta. El cartel del Antroxu preside muchos negocios de la ciudad, que ya se "viste" de Carnaval para llegar al comienzo de las fiestas más que preparada.