"No podemos seguir así. La situación es insostenible". El personal de cocina de las escuelas infantiles de Gijón reclama más auxiliares. Según denuncian algunos trabajadores, actualmente no hay ni un auxiliar por centro, por lo que en aquellas escuelinas en las que no disponen de este puesto "es muy difícil sacar el trabajo adelante". "Estoy teniendo que trabajar una hora más al día; apenas tengo tiempo para comer y logro sacar adelante el trabajo gracias a la colaboración del equipo docente, que colabora con el reparto de la comida y la fruta. De otra manera los niños se quedarían sin comer", explicaba ayer una cocinera.

Esta situación, según los trabajadores, se está dando en La Serena, Escolinos y Los Pegoyinos. "Sobre todo está afectando a la calidad del servicio. El Ayuntamiento debería contratar a más auxiliares", advierte María Álvarez, presidenta del AMPA de Los Pegoyinos, quien ensalza el compromiso de la cocinera del centro y de los docentes: "Si no es por ellos nuestros hijos no comerían la fruta".