Floro, sobre la posible nacionalización de ArcelorMittal: "No hemos llegado a ese escenario"

"No hemos llegado a ese escenario. Hay mucho que trabajar y hablar, a veces nos adelantamos en exceso a los procesos normales de negociación entre empresas y gobiernos", aseguró esta mañana el portavoz socialista Luis Manuel Flórez, "Floro", cuestionado sobre las palabras de Monchu García, secretario general del PSOE de Gijón, en relación a la posibilidad de nacionalizar Arcelor. García defendió que el Estado pueda llegar en un futuro a nacionalizar la factoría como alternativa al cierre de la siderurgia y si no apareciese ningún comprador privado. "Pedimos que se mantenga la producción de acero y los puestos de trabajo, y para ese objetivo no se descarta ninguna posibilidad", proclamó Floro, que insistió en que Monchu García "no ha hablado de nacionalización".

Floro presentó la declaración institucional que llevará el grupo al próximo Pleno. "Queremos que se manifieste el apoyo a los trabajadores de ArcelorMittal y a sus reivindicaciones de ejecución de las inversiones comprometidas y mantenimiento de la producción y el empleo", señaló Floro, que abogó por que el Plano muestre su preocupación por el mantenimiento de la siderurgia integral en Asturias, "instando a la empresa y al gobierno nacional a intensificar la negociación para alcanzar un acuerdo que garantice la ejecución del proyecto de descarbonización de las plantas de Arcelor". "La siderurgia es un pilar fundamenta del tejido económico de la región", sostuvo Luis Manuel Flórez, que lamentó que el proyecto de descarbonización "parece que se ha ralentizado" tras el anuncio de Arcelor de sus negociaciones con el gobierno sobre las condiciones de los precios energéticos. "La empresa tiene pendiente la aprobación de la planta de reducción directa de mineral de hierro, el proyecto más cuantioso que elevaría la contribución de Arcelor al PIB regional hasta un 20 %", indicó Floro. El portavoz socialista subrayó que "el fin de la vida útil de los altos hornos exige una actuación decidida y sin dilaciones que evite que las plantas asturianas se conviertan en meras plantas acabadoras". "Aquí nace la preocupación de sindicatos, trabajadores, empresas y empresarios", afirmó Floro. Sobre las conversaciones con Arcelor, aseveró que "nuestros gobiernos han hecho los deberes y ahora se trata de que ArcelorMittal haga los suyos". El portavoz puso como ejemplo la evaluación de la documentación medioambiental. "Han dado también 36 millones de euros para seguir con el proyecto", agregó Jacobo López, que remarcó la "fluidez" de la comunicación entre el grupo municipal y los gobiernos regional y central. Además, los socialistas presentarán un ruego para que se coloque una placa conmemorativa en homenaje a los integrantes de la Marcha de Hierro de 1992, cuando cientos de trabajadores realizaron una caminata a Madrid para reivindicar una industria integral. La idea socialista es instalar la placa en una plazoleta entre las calles Los Andes, Margarita Xirgu y la avenida de Las Industrias.