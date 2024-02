"Igual que se reclamó para pedirles que acometiesen mejoras, también hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien". Así lo aseguró ayer el concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, tras realizar una visita a las instalaciones de Nestlé en Tremañes. En su recorrido por la factoría, el edil estuvo acompañado por técnicos de la compañía que le explicaron el funcionamiento de la nueva planta depuradora con la que la firma confía en cortar de raíz los problemas de malos olores que los vecinos venían denunciando en los últimos años.

"Los técnicos del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental que me han acompañado en el recorrido por las instalaciones me han trasladado una muy buena impresión sobre el funcionamiento del nuevo equipamiento de desodorización, que esperamos que contribuya al bienestar de los vecinos de la zona", explicó Pintueles, que añadió que “ya hemos detectado que en las últimas semanas no recibimos quejas sobre los malos olores, cuando antes de la entrada en funcionamiento de los nuevos sistemas eran bastante numerosas".

Además de ensalzar la labor de la planta de Nestlé, que lleva asentada en Gijón desde hace 36 años, Pintueles también lanzó un mensaje al otras industrias ubicadas en el municipio. "Sería estupendo que otras instalaciones de la zona oeste tomaran nota y siguieran esta misma senda del cuidado de la salud y la protección ambiental”, apostilló,

La planta gijonesa de Nestlé da trabajo a un centenar de operarios. En las instalaciones de Tremañes la compañía de origen suizo produce cerca de 25 millones de latas de una treintena de recetas diferentes que se comercializan bajo el sello de Litoral.