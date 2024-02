Rubén Bada y Leticia González, el dúo "L-R", presenta disco, "el más honesto y auténtico que tenemos"

Con el disco "V.O.S." el dúo "L-R", formado por Rubén Bada y Leticia González, cierra una trilogía. La que empezó con "Postfolk asturianu" y siguió con la segunda entrega, "N.O.S". "Es como la culminación del proceso. El primero fue muy visceral: llegamos hicimos los temas y lo que saliera. El segundo, como nos pilló en mitad de la pandemia, fue como un disco muy recapacitado, constreñido. Y este último es mucho más abierto", confiesa Bada. "Partíamos con muchas preguntas, que hemos respondido, y ahora lo dejamos abierto como para otras", subraya a continuación González, en alusión al futuro.

Este viernes verá la luz este nuevo trabajo y el sábado se presenta en la sala Acapulco de Gijón, con un concierto que se celebrará a partir de las 20.30 horas. Hace unos días hubo un pequeño anticipo, con el lanzamiento del single "L.luna", en el que se versiona un cantar tradicional de Concha i Clara, y que cuenta con la colaboración de Rodrigo Cuevas. No es el único artista que participa en este proyecto. "Tenemos amigos con muchísimo talento que se han unido", confiesan. Si Mapi Quintana y Silvia Quesada se sumaron en el anterior disco, ahora ha sido el turno para Eva Tejedor en las pandereteras, los hermanos Cubero, "referentes del folclore ibérico", el percusionista Juanjo Díaz o el coro "Al Altu la Lleva".

Con apenas seis años de vida, cuando se habla de "L-R", aparece inevitablemente la referencia al postfolk. "Es una etiqueta que nos pusimos nosotros mismos. Poner etiquetas a la creatividad es intentar encajonarlo en algo que a veces no te cuadra, así que antes de que lo hicieran, le pusimos esa", comenta Bada, antes de que González transmita una valoración sobre el término: "El postfolk lo entiendo como un acto de libertad creativa". Bada continúa su explicación refiriéndose a lo que los motiva e inspira, y que cree que va recogido en ese término, "que incluso muchos lo califican de género", enfatiza. "Partimos de la música asturiana para el baile; queríamos que toda la que hiciéramos se pudiese bailar y respetase todas las estructuras de los bailes populares. Y a partir de ahí, en el campo musical, lo que hacemos es un poco lo que nos da la gana. No somos impermeables a todas las experiencias que nos vienen, desde el blues, el rock and roll de los 50, música electrónica o clásica", indica Rubén Bada.

El nuevo disco recibe el título de "V.O.S." jugando con ese término de versión original subtitulada. "Queda abierto a la interpretación del público, cada uno puede entender esto a su manera, no dejamos de trabajar con música tradicional o temas compuestos y cómo eso cada uno puede llevarlo a su propio terreno, a una experiencia que parte del común de que esto nos pertenece a todos, que nos viene dada, pero que es necesario que pase por el filtro individual de cada uno", resume Bada, guitarrista de la formación.

Leticia González, pandereta y voz, se descubre también en este trabajo como la ilustradora del precioso vídeo. "Es un proyecto en el que me metí de lleno del todo. Soy licenciada en Bellas Artes, me apetecía también mezclar esa parte de la poética y de creadora plástica que hay en mí", confiesa. Para conseguir ese fin les ha ayudado mucho su vida en Baselgas, en el concejo de Grado, pueblo vinculado a la familia de Leticia González, que aunque nació y creció en Gijón ahora ha encontrado junto a Rubén Bada, avilesino y criado en Prendes (Carreño) y Corvera, un espacio único para disfrutar con la creación musical.

"Hacemos lo que queremos dentro de nuestras limitaciones. Es un poco un concepto punky, de hazlo tú mismo como acto de rebelión, de decir que vamos a nuestra bola. Es algo que también se va viendo en los discos, porque van sonando mejor, también los videoclips van representado más lo que queremos. Las letras además fueron cambiando, y más de la mitad son propias y están escritas en un estilo tradicional; hasta el punto que mucha gente no distingue las partes tradicionales de las que son composición", ahonda Rubén Bada, que, retomando de nuevo con el disco, sostiene que "es el más honesto y auténtico que tenemos. En cuanto a las letras y arreglos fuimos capaces de ser nosotros mismos prácticamente al 100 por ciento, exponiéndonos mucho a la hora de decir lo que queríamos, pero sin que se notase, siendo elegantes".

Con su música y su singularidad ya se han hecho un hueco nacional e internacional. Ahí está su presencia en el Festival de Lorient o en el "BBK Live". "Se conoce muy poco la trascendencia que tenemos fuera de Asturias", dicen antes de reflexionar si el aumento de la visibilidad les hacer tener que plantearse nuevos retos. "Cantamos en asturiano en el extranjero, ante 2.000 personas, y en otros puntos de España. No es habitual que se fijen en una escena tan cerrada y local como la música en asturiano. Me hace muy feliz y denota que hay un punto de madurez en esta escena, que ya permite que podamos trascender fuera de Asturias, y que implica que tenemos un producto de calidad y propio, que no nos lo puede copiar nadie, y que lo que hace es enriquecer. Pensamos que estamos aportando nuestro grano de arena", explica Bada. "No es que nos sintamos embajadores de nada, sino portadores de un conocimiento que también vas enriqueciendo, y que se sustenta en esa conciencia de que tenemos un gran patrimonio", concluye González.