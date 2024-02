Así será la cúpula que cubrirá la plaza del Bibio para acoger el Gijón Arena y sus tres meses de conciertos: "La plaza estaba infrautilizada"

La intención del gobierno local de ampliar los usos de la plaza de toros más allá de la feria de Begoña toma forma a partir del próximo 4 de abril con Gijón Arena, un festival ocio-cultural que durará tres meses y que, a la vez, será el primer gran proyecto piloto de Divertia para comprobar la viabilidad de ampliar la temporada de grandes conciertos y espectáculos infantiles fuera de la temporada de verano. El evento, que se desarrollará entre el 4 de abril y el 23 de junio –y cuyas líneas generales ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA–, apuesta por una puesta en escena llamativa, una gran cúpula transparente a modo de carpa, que persigue, también, dos frentes: proteger el graderío del coso y al público de las inclemencias del tiempo y darle a la plaza un aspecto más similar al de un pabellón. Los promotores ultiman los preparativos, pero ya adelantan varios cabezas de cartel: tocará en Gijón, entre otros, Andrés Calamaro, "Camela" y Rozalén. "Cuando llegamos al gobierno, la plaza estaba cerrada. Ahora, se convierte ahora en un receptor de actividades en el sentido más amplio", se felicitó el teniente de Alcaldía Jesús Martínez Salvador.

Los promotores integran, en alianza, tres empresas asturianas –2 Monkeys, Bring The Noise y Mega– cuya experiencia incluye, entre otros eventos, el Festival Metrópoli. En ellos deposita la confianza Divertia para gestionar la programación del espacio. "Esto es posible por la inversión cien por cien privada por parte de los promotores; han hecho una apuesta muy importante", agradeció Oliver Suárez, presidente de Divertia, que presentó ayer esta primera edición y cuyo contenido desgranó Marino González, uno de los promotores.

Lo llamativo del Gijón Arena, más allá de su programación –que tiene aún "huecos" disponibles por si otras entidades quieren sumarse al proyecto–, es la renovación estética que implantará en el coso para estrenarlo como espacio cultural estable. Suárez ya había adelantado en este diario que la idea era colocar una cubierta, pero no que ésta fuese una carpa al uso, sino una instalación "bonita y de calidad". Y la solución ha sido una gran cúpula transparente que, sin tocar el graderío, ocupará casi toda la arena. González aclaró que esta estructura, que tendrá 40 metros de diámetro, será "una especie de domo transparente que permitirá ver la estructura de la plaza de toros, que estará iluminada".

En cuanto al formato, la cúpula que protege el ruedo permite incorporar varios modelos de estancia. Este margen permitirá que el aforo de la plaza oscile entre los 1.200 y los 2.800 visitantes. Según las previsiones de los promotores –que ya han hecho una modelación en tres dimensiones para calcular el aspecto y la operatividad del espacio–, el nuevo espacio permite tres usos: con el público de pie (el aforo máximo), sentado (el menor) y uno "mixto" con mesas y bancos corridos.

Aunque faltan aún varias semanas para acabar de perfilar la programación, el Gijón Arena tiene ya varios cabezas de lista para su apartado musical, el más desarrollado hasta ahora. El artista asturiano Enol abrirá la parrilla de conciertos el día 5 de abril. En este mismo mes actuarán "Mägo de Oz" (12 de abril) y habrá una fiesta Bresh –un formato argentino, y ahora ya internacionalizado, de música en directo con DJ– al día siguiente. El día 14 hay ya también cerrado un "market" comercial de moda y otros productos, un formato que se quiere impulsar en el Gijón Arena al menos una vez al mes. Actuará también en abril Antoñito Molina (día 20) y habrá una actuación infantil de "Superthings" (día 21), cerrándose el mes con una sesión de "tardeo indie" el día 28.

En mayo, el Gijón Arena acogerá el espectáculo infantil "Coco" (día 5) y habrá otro market comercial el día 12. En cuanto a los conciertos, actuarán India Martínez (18), "Camela" (24) e "Hija de la Luna" (25) , con otro tardeo indie el día 26. En junio actuarán Andrés Calamaro (día 7) y Rozalén (día 14), con una jornada de market el día 9 y un tardeo indie el 23. Esta primera edición comenzará con un "gran evento de inauguración" previsto para la jornada inicial, el 4 de abril. Y, hasta entonces, pueden surgir nuevas actividades. "Llevábamos años pensando en hacer algo así. La plaza estaba infrautilizada", agregó González

La iniciativa surge, por ahora, en esta temporada de abril y junio, pero los organizadores ya están meditando poder retomarla en octubre y alargarla hasta 2025. El planteamiento es el mismo: salirse de la temporada alta de eventos veraniegos y, en palabras de Martínez Salvador, "desestacionalizar" la afluencia turística en la ciudad. El coso y este nuevo formato de cubierta transparente instauran, un formato de puesta en escena de la que hasta ahora Asturias carecía. En palabras de González: "Por el aforo previsto, hablamos de un formato mediano, que es algo de lo que se carece en Asturias, y creemos que Gijón es la ciudad adecuada para implantarlo y que tiene, con esta plaza, el equipamiento adecuado para ello". En esta misma idea incidió Martínez Salvador, que explicó que la ausencia de espacios medianos –la región tiene muchas salas pequeñas y algunos pabellones y teatros para grandes actos, pero nada intermedio– impedían hasta ahora captar cierto tipo de actividades para la región. "Ahora podremos captar para Gijón actuaciones que no encajaban con el tipo de aforos que les podíamos ofrecer", aseguró.

El forista aclaró, además, que las fechas elegidas permiten "no competir" con otros festivales ya asentados y captar visitantes en épocas bajas. González, por su parte, insistió en que sus socios están "abiertos a otras programaciones" no relacionadas con sus empresas y que, de hecho, la idea es que Gijón Arena capte "actividades públicas y privadas" y con impacto "nacional e internacional". "Sabemos que es un espacio icónico en el que ya se habían hecho conciertos tiempo atrás, pero ahora puede ser un espacio diferente y diferenciador y tenemos la intención de que sirva para dinamizar el barrio de La Arena", destacó el organizador, que recordó que su equipo usará la plaza en régimen de alquiler. Suárez, hablando de memoria, estimó que ese pago asciende a unos 400 euros diarios. "Esto hará que la plaza tenga un mantenimiento anual y no que esté casi todo el año parado como hasta ahora", recalcó González.

La cúpula pretende dar "la sensación de entorno abierto y amplio", estará climatizada y, a juicio de los organizadores, puede acoger "casi cualquier tipo de evento". Tienden la mano, en ese sentido, a entidades relacionadas con otras temáticas, a quienes se le tratará de captar también por la propia ubicación de la plaza. Los promotores han incluido en su dossier, como atractivo, la existencia del aparcamiento de Hermanos Castro (600 plazas), el Palacio de los Deportes (871) y El Molinón (1.052). Las entradas para los artistas y espectáculos ya programados salen a la venta mañana a mediodía.

Zarzuela y baloncesto

Mientras, Divertia ultima los actos que quiere programar por su cuenta en el marco del Gijón Arena. Según explicó ayer Suárez, los dos eventos en los que se está trabajando son los mismos que ya había contado a LA NUEVA ESPAÑA: la representación de una zarzuela y un torneo de baloncesto 3x3 profesional, esto último ya en conversaciones con la concejalía de Deportes. Pendientes de llenar los varios huecos disponibles, los organizadores ya calculan que esta primera edición habrá "no menos de 25 eventos", que se concentrarán sobre todo de viernes a domingo. Se trabaja también, por último, en dar con una causa social que permita celebrar una gala benéfica, un evento que se quiere repetir también con carácter anual.