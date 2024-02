El viejo refugio de Begoña se resiste

Un equipo del servicio de Bomberos y varios técnicos bajaron ayer a la planta menos dos del parking de Begoña para iniciar el que es, por ahora, el último intento que se prevé a corto plazo para localizar posibles restos del viejo refugio antiaéreo que discurría bajo el paseo. Tras una verja metálica a la que los empleados del aparcamiento jamás habían prestado mucha atención, apareció un espacio hueco con un fondo de piedra y ambos laterales tapiados. La expectación fue máxima, pero el resultado, por desgracia, decepcionante: tras ambas paredes solo se encontró ayer tierra. Ni resto del viejo cobijo soterrado de la Guerra Civil.

En el marco del proyecto de recuperación de este tipo de recintos financiado con fondos europeos, y tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado diciembre, el dinero restante para el refugio de Begoña solo permitía por ahora un último intento para dar con algún resto salvable. Había optimismo: este es el tramo del paseo más próximo a la calle Fernández Vallín, donde ya se habían realizado otras catas. Más recientemente, y al trascender que se estaban buscando estos restos, un hombre vinculado a la obra de construcción del parking se puso en contacto con el Ayuntamiento para contarles que su equipo había encontrado un hueco tapiado en esta planta menos dos y que la habían dejado sin tocar. Por su descripción, aquel hueco parecía poder ser la "pista" que desde las áreas de Turismo y Cultura llevaban meses buscando.

Los trabajos de ayer, sin embargo, no arrojaron resultados nada claros. En las labores de picado en el margen izquierdo apareció tierra mojada y en el derecho, aunque si riesgo de fugas de agua, salió una abundante cantidad de relleno de obra que impidió seguir con los trabajos. Ambos laterales parecen estar tupidos. Desde el gobierno local, no obstante, explicaron ayer que este tramo "se sigue estudiando" y que por ahora no se descarta todavía ahondar en esta vía de investigación.

Recuperar y documentar los viejos refugios antiaéreos de Begoña y Cimadevilla –así como las baterías defensivas del barrio Alto y las del Cabo de San Lorenzo– están dando más dolores de cabeza de lo esperado al Ayuntamiento. Desde el punto de vista técnico, la peor situación posible es la que siempre impera. Los sondeos en superficie no encuentran pista alguna de espacios huecos bajo tierra y las catas a pie de terreno solo se topan con material de relleno. En el caso de Cimadevilla, lo que se estudia ahora –habiendo fracasado la idea original de encontrar una salida al refugio tras el Revillagigedo– es reconstruir este último tramo, que por ahora se entiende que con el paso de los años ha quedado destruido o que se rellenó con material años después del conflicto bélico.

Para este viejo refugio de Begoña, ahora, los avances van por el mismo camino, con la desventaja añadida de que la financiación restante para este proyecto es mucho menor. Salvo cambios en las próximas semanas o captación de nuevas ayudas, los trabajos en Begoña de estos días se documentarán, pero no implicarán obras de recuperación y se pretende saber, más bien, si queda algo por recuperar.