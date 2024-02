La familia de la joven de Protección Civil fallecida en León: "Fue un asesinato, no un accidente de tráfico"

"Para nosotros lo que ha pasado no es un accidente. Es un asesinato". Quienes hablan son José Manuel Sánchez, Pilar Sánchez y Sara Sánchez, el padre, la madre y la hermana de Inés, la voluntaria de Protección Civil que perdió la vida en un accidente de tráfico en la provincia de León el pasado 3 de enero. Y a quien se refieren es al conductor que se empotró con la joven de 23 años y con su novio, el cual resultó herido. El implicado está siendo investigado por la Guardia Civil por un delito de homicidio imprudente y otro de lesiones. Dio positivo en alcohol y drogas, pese haberse negado a realizar las pruebas en el momento del choque. La familia de la joven se cita con LA NUEVA ESPAÑA en la cafetería del Hotel Asturias para pedir responsabilidad y hacer un llamamiento a la responsabilidad en la carretera. Hablan media hora antes de que comience el homenaje que ayer le tributaron a la joven sus compañeros de Protección Civil en el Ayuntamiento.

Los padres y la hermana de Inés están acompañados de su abogada, Gema Rodríguez. Hacen un esfuerzo titánico para relatar cómo es hoy su día a día. Contienen el llanto y la rabia para exigir justicia. El crimen se está investigando en León y ellos se van a personar en la causa. Pedirán la pena máxima el día del juicio. "Nos han partido la vida en dos. Lo que ha pasado es algo que no me cabe en la cabeza. Si quieres salir de fiesta, sal. Pero lo que no se puede hacer es coger el coche yendo hasta arriba", acierta a decir José Manuel Sánchez. "Con todas las campañas de la Dirección General de Tráfico que hay, con todo lo que sale en la tele y en la prensa esto no es de recibo. Estamos aquí para decirle a la gente que si se va de fiesta y se beba no se coja el coche. Que no arriesguen su vida, ni la de los demás", añade.

El homenaje en el Ayuntamiento es para los seres queridos de Inés Sánchez un "orgullo". "Es increíble cómo la gente la quería. No sabía que mi hija fuera tan querida por todo el mundo, la verdad", relata la madre. "Me siento muy orgullosa de mi hermana y de todo lo que ha hecho", cuenta su hermana, de 19 años. "Sin ella nuestra casa está muy silenciosa. Demasiado silenciosa", narra, de nuevo, el padre. "Entrar en la habitación y ver sus cosas es algo que no puedo con ello. Cada vez que veo una foto es un dolor", desgrana la madre. "Voy a clase, pero es como si no estuviera. Desde el accidente no duermo. Estoy descentrada. Lo estoy pasando muy mal", agrega la hermana. "Queremos que quien ha hecho esto pague con todo lo que le pueda caer. La máxima pena. Eso es lo que pido. Un accidente es cuando hay niebla, un despiste... pero él era consciente de lo que hacía", insiste la madre.

Gema Rodríguez va por el mismo camino. "No lo llamaría irresponsable, sino delincuente", dice. "Tuvieron que reducirle porque se negó a hacer las pruebas. El código penal en estos casos es ‘light’. Debería ser imperdonable. No se puede jugar con la vida de otras personas. El mayor daño se lo ha causado a Inés", añade.

El homenaje en el Ayuntamiento comenzó a las doce. Después de que el reloj municipal diera el himno de Asturias. Acudieron todos los miembros de Protección Civil, que el día del funeral, el 5 de enero, cuando la Cabalgata de Reyes a la que deseaba ir Inés Sánchez, les impidió estar en la ceremonia en la iglesia de San Antonio de Padua. Estuvo también la abuela de la joven, su tío y la madre de su pareja, así como Simón Cortina, el director del colegio Corazón de María donde estudió la joven, y el cura Benjamín Serrano, de San Antonio de Padua, donde Inés Sánchez colaboraba desde niña.

"El vacío que ha dejado es enorme. La llevaremos siempre en el corazón", afirmó Valentín Cuesta, el jefe de la agrupación local de Protección Civil. Al acto acudió la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo. "Esperamos haber puesto nuestro granito de arena para reconfortaros. Sus cualidades fueron su positividad, su alegría y su disposición", indicó Moriyón, que regaló una escultura de "Las Letronas" a la familia. Volviendo al hotel Asturias, los padres de Inés Sánchez se despiden. "La quería todo el mundo. La echamos mucho de menos", dice José Manuel. "Ella será, para siempre, mi estrella", dice la madre. Inés Sánchez, desde donde esté, lo sabe.