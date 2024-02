El artista Avelino Sala (Gijón, 1972) será el representante de España en la primera Bienal de Arte de Malta, que se celebrará entre el 13 de marzo y el 31 de mayo. Sala presentará un proyecto individual, creado para el pabellón nacional, titulado "No one is an island" y comisariado por el crítico y comisario de arte contemporáneo cordobés Ángel Moya.

Avelino Sala ha articulado este proyecto artístico para la Bienal de Malta en torno a la idea de identidad europea y a la crisis humana migratoria mediterránea. "Trabajo desde lo estéticamente bello, con un mensaje encriptado que nos sirva para pensar sobre el mundo de alrededor desde una perspectiva que no es la común". Avelino Sala ha recibido la noticia de su selección para concurrir a la Bienal de Malta en representación de España como "un placer y una responsabilidad". Su obra se instalará en el interior de Villa Portelli, "un espacio muy bonito y algo decadente", en la localidad de Kalkara, en el pabellón nacional y junto al de otros países. Sala y su comisario, Moya, han recurrido y desarrollado "la idea de la isla metafóricamente: no se puede hacer nada en soledad" y en torno a ella han creado cinco instalaciones, incluida un pieza en el patio del antiguo palacio. Se tata de producciones nuevas a partir de proyectos artísticos que vienen de atrás y en los que llevan tiempo trabajando. Esta primera edición de la Bienal de Malta está dedicada al Mediterráneo, visto desde una perspectiva insular y poniendo en evidencia las diferencias entre sus dos orillas –el sur de Europa y el norte de África–. En "No one is an island" Avelino Sala se ha acercado a ese mar como a "un lugar de conflicto", atravesado por los flujos humanos que movilizan las guerras y la pobreza; reflexiona "sobre el concepto de identidad", "el encuentro y el intercambio con otras culturas" y la idea de isla "como un lugar de posibilidades". Sala es uno de los 80 artistas internacionales seleccionados por la Bienal de Malta para su edición inaugural, con 2.500 propuestas artísticas llegadas de 100 países y 20 pabellones nacionales. El artista gijonés, que entiende el arte como "un vehículo de resistencia política", va de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.