"No hemos llegado a ese escenario. Hay mucho que trabajar y hablar, a veces nos adelantamos en exceso a los procesos normales de negociación entre empresas y gobiernos", aseguró ayer el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", preguntado sobre una posible nacionalización de Arcelor como alternativa a un proceso de cierre, una posibilidad puesta sobre la mesa por Monchu García, secretario general del PSOE de Gijón. "Pedimos que se mantenga la producción de acero y los puestos de trabajo, y para ese objetivo no se descarta ninguna posibilidad", proclamó Floro, que insistió en que Monchu García "no ha hablado de nacionalización".

Floro presentó la declaración institucional que llevará el grupo al próximo Pleno. "Queremos que se manifieste el apoyo a los trabajadores de ArcelorMittal y a sus reivindicaciones de ejecución de las inversiones comprometidas y mantenimiento de la producción y el empleo", señaló Floro, que abogó por que el Pleno muestre su preocupación por el mantenimiento de la siderurgia integral en Asturias, "instando a la empresa y al gobierno nacional a intensificar la negociación para alcanzar un acuerdo que garantice la ejecución del proyecto de descarbonización". Además, los socialistas presentarán un ruego para que se coloque una placa conmemorativa en homenaje a la Marcha de Hierro de 1992.