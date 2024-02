"Turbu" tiene intención de "no dormir"

Gijón ya respira Antroxu y los principales protagonistas para la cita carnavalera ya están listos. Así lo demostró en la tarde de ayer la sardina "Turbulencia Marina de las Isobaras Relente", también conocida como "Turbu", durante su visita a la redacción de LA NUEVA ESPAÑA. "Llevo estudiando toda la vida para ser sardina, pero no es lo mismo estudiar que venir a representar a la ciudad. Eso es difícil. Tengo la intención de no dormir, pienso pasármelo muy bien y salir con todo el mundo", expresaba "Turbu", a quien le acompañaron sus inseparables compañeros "Mateo SAT" y Alisio Parrochu. "Si no fuera por ellos, no sé qué haría. Somos un trío de ases de carnavaleros", reconocía la sardina al llegar a Rodríguez San Pedro, donde varios paseantes tuvieron el placer de saludar y fotografiarse con una de las figuras del Carnaval. "Queremos que cada vez que nos vean en la calle vengan a abrazarnos y a hacerse fotos con nosotros. Sobre todo, que disfruten mucho y de forma sana", apuntan.

"Turbu", que estará presente en los distintos eventos del Antroxu de 2024 desde Les Comadres, llega a Gijón a través de las orillas del Cantábrico, donde se encontraba efectuando labores de reciclaje. "Normalmente ando siempre nadando por esta zona, pero también me gusta mucho viajar. Trabajo limpiando el mar", cuenta la sardina. Su sorprendente aparición tuvo lugar el 30 de enero en la Escuela de Comercio durante la presentación de la cita carnavalera. Lo lograron "Mateo SAT" y "Alisio Parrochu" con el preciso apoyo de los participantes presentes. "Entre todos la invocamos gritando ‘Sardina, sardina. No te pongas nerviosina. Que el Antroxu está a la vuelta de la esquina’ y apareció con toda la basura que estaba recogiendo", relata "Mateo SAT". Desde aquel instante comenzó a sumergirse en el ambiente charanguero que ambientará las calles gijonesas entre el 9 y el 13 de febrero. "Ya me habían avisado otras sardinas de que siempre nos acogen con mucho cariño y efusividad", comenta "Turbu", que se muestra "orgullosísima" de representar al Antroxu, "una fiesta callejera que invita a que todo el mundo lo disfrute", define la sardina. En el primer contacto ya quedó impresionada por la pasión con la que viven el Carnaval en las once agrupaciones participantes. "Tengo muchas ganas de verlos el sábado y el domingo. Les recomiendo que se olviden de los nervios. Lo que está hecho, ya está ensayado. Ahora solo hay que disfrutar y sacar toda la buena energía para que en el escenario se note", aconseja la sardina del Antroxu. Más allá de regocijarse entre la multitud, la figura marítima tratará de calar entre los asistentes exponiendo sus propias vivencias. "Hay que proteger y cuidar la tierra y los mares, que los tenemos llenos de porquería. Estoy viéndolo desde dentro del agua todo el año y no saben la porquería que hay", explica "Turbu", que como recogedora de vertidos pide "que ayuden un poco a los que trabajamos en el medio para que no se nos acumule toda la basura". Respecto a las posibles condiciones meteorológicas adversas, al "meteorólogo Mateo" no le cabe duda de que los gijoneses y turistas volverán a abarrotar la ciudad. "En Asturias no nos amedrentan cuatro gotas. Ni la lluvia ni el viento ni nada. No supondrán ningún problema", asegura "Mateo SAT", quien con prudencia portará chubasquero y paraguas en todo momento. En la misma línea se pronuncia "Turbu". "No hay miedo ni de la lluvia ni del viento. Que salgan y se pongan lo primero que encuentren por casa. Lo importante es pasarlo bien y no el disfraz", destaca la parrocha. Si bien, marca un objetivo para las próximas ediciones. "Tenemos que poner de moda que la gente se disfrace de sardina", manifiesta. Pese a su flamante llegada a la ciudad, tanto "Turbu" como sus escuderos también conocen la actualidad deportiva a la perfección. Incluso se atreven a lanzar un pronóstico para el derbi asturiano. "¿Perdón? ¿Hay alguna duda? El Sporting ganará por 2 a 1", indica Alisio Parrochu.