Vecinos y hosteleros de El Bibio aplauden el Gijón Arena: "Dará más vida al barrio"

"Todo lo que sea dar vida al barrio es bienvenido". La presentación del Gijón Arena, el festival de ocio y cultura que se celebrará en la plaza de toros entre el 4 de abril y el 23 de junio, gusta en el barrio. Hosteleros, vecinos y comerciantes del entorno de El Bibio aplauden la propuesta, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, y la programación anunciada hasta ahora, que incluye conciertos de figuras como Andrés Calamaro, "Camela" o Rozalén, musicales infantiles o mercadillos. "Se recupera un escenario en el que ya hubo conciertos míticos y se hacen actividades fuera del centro de la ciudad. Son todo ventajas y una idea maravillosa", aseguran.

A Ángel Alfageme le queda un año para jubilarse. Este hostelero, que lleva viendo desde 1982 El Bibio por los cristales de la cafetería Asturcón, está "encantado" con la propuesta. "Nosotros cerramos los sábados, pero cuando haya actuaciones o actividades abriremos seguro. Luego ya veremos cómo descansamos, pero es una oportunidad que no podemos dejar escapar", destaca el empresario, mientras recita el listado de artistas que pasarán por la carpa con forma de cúpula que se instalará en la plaza de toros, que guarda apuntados en una cuartilla. "Es una idea maravillosa, lo único que falta por saber es cómo será la carpa, con menos aforo que la plaza. Habrá que esperar", abunda.

De manera idéntica lo ve la quiosquera Arancha Sánchez desde su negocio, que mira hacia los tendidos de sombra de El Bibio, en la esquina de la avenida de la Costa y Pintor Marola. "Es bueno que se le dé vida al barrio. Aquí el fin de semana no hay mucho movimiento, por eso, que se organicen este tipo de actividades nos viene muy bien", destaca la comerciante, que tiene en los días de partido del Sporting y en el rastro del domingo sus días fuertes. "En su día se había instalado dentro la pista de hielo, que para mí tenía mucho tirón, pero nos la acabaron quitando. Hay que deslocalizar", defiende Sánchez, que también aplaude las fechas elegidas. "Nuestra temporada alta siempre es el verano. Es cuando más vendemos y cuando más gente y actividades hay por la ciudad. Por eso, también es bueno que se programen cosas en primavera e invierno", remata la comerciante, a la que también convence la carpa con forma de cúpula.

El pasadizo peatonal que une Pintor Marola con Pintor Orlando Pelayo se llena a rebosar durante la feria taurina de Begoña. "Aunque quizás no lleguemos a tener tanta gente como cuando hay corridas, y falta por ver cómo será la carpa, confiamos en que el Gijón Arena sea un impulso para nosotros. Todo lo que se haga es bien recibido, me parece una gran idea", augura Sonia Fernández, al frente del restaurante El Tendido y la cervecería Tendi2, que flanquean el citado callejón.

Entre los vecinos del barrio también ha gustado la propuesta. "Siempre me gustaron los conciertos en El Bibio. La acústica de la plaza de toros hace que el ruido no moleste mucho y suelen ser actuaciones más bien tranquilas. Es muy buena idea. Todo lo que sea generar actividad es bueno", ensalza Guillermo Gutiérrez, vecino de la zona, mientras lee un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA sentado en la terraza de una cafetería de la calle Ezcurdia que mira a la zona de corrales de El Bibio. Parecido lo ve Conchita Laviana, que ve desde la cocina de su casa, en la calle Pintor Carreño Miranda, la plaza de toros: "Lo veo bien, sobre todo para los jóvenes. A mí, en casa, puede molestarme un poco el ruido, pero si cierro las ventanas no tengo problema".

Dentro de la programación del Gijón Arena se han anunciado hasta ahora una decena de conciertos, mercadillos y actividades infantiles. El Ayuntamiento también tiene la intención de organizar la representación de una zarzuela y un torneo de baloncesto 3x3. Las entradas para las actuaciones musicales, promovidas por la alianza de tres empresas asturianas –2 Monkeys, Bring The Noise y Mega– salen a la venta hoy a las 12.00 horas en gijonarena.com. Los precios oscilarán entre los 22 euros y los 40 euros.

De los anunciados hasta ahora, los conciertos más caros serán los de los artistas con mayor trayectoria y, por tanto, caché. Andrés Calamaro (7 de junio), "Camela" (24 de mayo) e India Martínez (18 de mayo) tienen los tickets más altos, a un precio de 40 euros.

Un peldaño por debajo se quedaría el concierto de Rozalén, previsto para el 14 de junio. Las entradas para ver en la cúpula de la plaza de toros a la autora de "Girasoles" o "La puerta violeta" se lanzarán a un precio de 37 euros. Entre las opciones más económicas se sitúa una de las bandas míticas del rock nacional. Las entradas para "Mägo de Oz", quizás la primera gran actuación de las programadas, programada para el 12 de abril, se lanzarán a 25 euros.

Ligeramente más económico será "Hija de la Luna", espectáculo homenaje al célebre grupo madrileño "Mecano", que se presentará en el coso el próximo 25 de mayo. Los tickets tendrán un precio de 24 euros. "Bresh", una de las propuestas pensadas para los más jóvenes, será también de las más económicas. La fiesta, un formato importado desde Argentina en el que los dj’s y el buen ambiente son los principales ingredientes, está programada para el 13 de abril. Las entradas podrán adquirirse a 22 euros.

La opción más económica será también la más local. El concierto del rapero Enol, que tendrá el honor de abrir la tanda de conciertos de la programación de Gijón Arena, está previsto para el 5 de abril, un día después de la inauguración oficial de la cúpula que cubrirá la arena de la plaza de toros. Las entradas serán a 18 euros.

La carpa que albergará Gijón Arena tendrá forma de cúpula. Tendrá un diámetro de 40 metros, será transparente y estará climatizada. Con esta propuesta se ha buscado que Gijón Arena cuente con una estética singular y de calidad. La semiesfera será transparente, por lo que permitirá ver el exterior y aprovechar la iluminación de la plaza de toros.

El Gijón Arena tendrá capacidad para 2.800 personas de pie y unas 1.200 sentados, una cifra aún alejada de las 9.257 localidades que pueden ponerse a la venta para los festejos taurinos. Si bien, esto no es visto como un debe por la organización. Todo lo contrario. "Por el aforo previsto, hablamos de un formato mediano, que es algo de lo que se carece en Asturias, y creemos que Gijón es la ciudad adecuada para implantarlo y que tiene, con esta plaza, el equipamiento adecuado para ello", aseguró el martes el promotor Marino González, durante la presentación del evento. El precio del alquiler del espacio es de alrededor de los 400 euros por día, tal y como afirmó ese mismo día el concejal no adscrito y presidente de Divertia, Oliver Suárez.

Precisamente, desde la empresa municipal no se da por cerrada la programación de Gijón Arena. Tal y como había avanzado LA NUEVA ESPAÑA, Divertia trabaja para llevar a la cúpula una representación de zarzuela y un torneo de baloncesto 3x3 profesional. Pendientes de llenar los varios huecos disponibles, los organizadores ya calculan que esta primera edición habrá "no menos de 25 eventos", que se concentrarán sobre todo de viernes a domingo. Se trabaja también, por último, en dar con una causa social que permita celebrar una gala benéfica, un evento que se quiere repetir también con carácter anual.